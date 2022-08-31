Sebastian Haller: Hedefim sahalara geri dönmek

Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'un Ajax'tan yeni transferi Sebastian Haller, testis kanseri tedavisi hakkında ilk defa açıklamalarda bulundu.

Bu yaz transfer döneminde Borussia Dortmund takımına yeni katılan Sebastian Haller, testinde görünen kötü huylu tümör sonrası ilk defa konuştu. 28 yaşındaki Fildişili oyuncu, kemoterapi gördüğü hastanede 1 haftaya yakın kalırken, bu süre kapsamında yaşadığı olayları anlattı.

Son olarak hedefleri hakkında konuşan Fildişili oyuncu, "İlk hedefim sahalara geri dönmek. Sarı duvarın önünde oynamak ve ilk golümü onların önünde atmak. Bunun iyi ve duygusal bir an olacağını düşünüyorum çünkü oradaki herkesten çok destek aldım. Sadece iki hafta olsa bile, bana güç veren herkese teşekkür etmek istiyorum. Onlar sayesinde çok hızlı bir şekilde sahaya çıkacağım" ifadeleriyle sözlerini noktaladı.