Sebahattin Tekin, Sebail FK'dan Ayrıldığını Açıkladı
Azerbaycan Premier Lig takımlarından Sebail FK'nın Türk teknik direktörü Sebahattin Tekin, görevinden ayrıldığını duyurdu. 2 sezondur görevde olan Tekin, yönetimle yapılan görüşmeler sonrasında karşılıklı anlaşarak ayrıldığını belirtti.
Azerbaycan Premier Lig takımlarından Sebail FK'nın teknik direktiörlüğünü yapan Türk çalıştırıcı Sebahattin Tekin, görevinden ayrıldığını açıkladı.
Türk teknik direktör Sebahattin Tekin, Azerbaycan Premier Lig ekibi Sebail FK'dan ayrıldığını duyurdu. Tekin, ayrılığına ilişkin yaptığı açıklamada, "2 sezondur görev yaptığım Azerbaycan Premier Lig takımlarından Sebail FK'dan, yönetim kurulu ile yaptığımız görüşmede karşılıklı anlaşarak ayrılmış bulunmaktayım. Görev yaptığım süreçte bana destek olan teknik ekibe, yönetim kuruluna, ofis calışanlarına, taraftarlarımıza ve basın, medya, televizyon kurumlarına çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte Sebail FK kulübüne ve yeni teknik ekibe başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
Tekin, daha önce Azerbaycan'ın güçlü ekibi Karabağ'ın altyapı koordinatörlüğünü yapmış, Türkiye'de de Süper Lig dahil çeşitli seviyelerde antrenörlük ve teknik direktörlük gibi görevlerde bulunmuştu. - İSTANBUL
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