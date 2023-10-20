Sea To Sky Enduro Yarışları Sky Etabı Tamamlandı

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Sea To Sky Enduro Yarışları'nın sky etabı, 40 kilometrelik parkurda gerçekleştirildi. Güney Afrikalı Travis Teasdale en iyi dereceyi elde etti.

Antalya'nın Kemer ilçesinde bu yıl 14'üncüsü düzenlenen ve önceki gün başlayan Sea To Sky Enduro Yarışları, sky etabıyla devam etti.

Cumhuriyet'in 100. yılına ithaf edilen, dünyanın en bilinen ekstrem spor organizasyonlarından olan yarışların sky etabı, 40 kilometrelik parkurda gerçekleştirildi.

Etaptaki en iyi dereceyi, Güney Afrikalı Travis Teasdale 1 saat 21 dakika 36 saniye ile elde etti. Teasdale'yi aynı ülkeden Matt Green 1 saat 21 dakika 53 saniye, James Moore 1 saat 23 dakika 53 saniyelik derecesiyle takip etti.

Organizasyon, yarınki dağ etabının ardından 2365 metrelik Tahtalı Dağı'nın zirvesinde gerçekleştirilecek ödül töreniyle sona erecek.