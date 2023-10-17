Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışları Kemer'e Büyük Katkı Sağlıyor

Bu yıl 14'ncüsü düzenlenen Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışları öncesinde basın toplantısı düzenlendi. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, organizasyonun tanıtım anlamında Kemer'e büyük katkısı olduğunu söyledi.

Dünyanın en bilinen ekstrem spor organizasyonlarından olan Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışları'na bu yıl 42 ülkeden 400'ü aşkın sporcunun katılması bekleniyor. Kemer Belediyesi'nin de büyük destekleriyle bu yıl 14'ncüsü gerçekleştirilecek olan organizasyon, spor ve tatil konseptini bir arada sunan Türkiye'de spor turizminin en önemli etkinliklerinden biri olarak ön plana çıkıyor. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, basın toplantısında yaptığı konuşmasında, uluslararası organizasyonları yapmanın çok zor olduğunu ve bunu başaran KEMK Başkanı Semih Özdemir ve ekibini tebrik ettiğini söyledi.

Necati Topaloğlu: "Organizasyonun tanıtım anlamında Kemer'e büyük katkısı var"

Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışları'nın 13 yıldır Kemer'e tanıtım anlamında büyük katkı sağladığına dikkat çeken Başkan Topaloğlu, "Yarışlara katılan 400 sporcu ülkelerine döndüğü zaman Kemer'in ve Türkiye'nin güzelliklerini anlatacaklardır. Organizasyonun tanıtım anlamında Kemer'e büyük katkısı var. Organizasyonun yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sporculara başarılar diliyorum" dedi.

Semih Özdemir: "Güzel geri dönüşler alıyoruz"

KEMK Başkanı Semih Özdemir ise yarışlar hakkında teknik bilgiler verdi. Yarışların bu sene daha geniş olduğunu ifade eden Özdemir, "Bu sene ilk defa yarışa katılacak olan sporcular var. Güzel geri dönüşler alıyoruz. Yarışlarımız 4 gün sürecek ve yarın Çamyuva Mahallesi sahilinden plaj etabıyla başlayacak. Perşembe günü Göynük Mahallesi'nden başlayan ve Kemer merkezde sonar erecek olan orman etabı var. Orman etabımız 40 kilometre. Cuma günü ise 40 kilometrelik sky etabımız var. Cumartesi gün ise 60 kilometrelik dağ etabı var. Dağ etabı Çamyuva sahilinden başlayıp 2365 metre yükseklikteki Tahtalı Dağı'nın zirvesinde bitecek" şeklinde konuştu.

"Bu sene etapların ilk bölümlerini kolay son bölümlerini daha zor hale getirdik"

Bu sene etaplarda zorluk derecesine göre bazı değişiklikler yaptıklarına değinen Özdemir, "Geçen sene sporcular etaplarımızda çok zorlandı. Bu sene etapların ilk bölümlerini kolay son bölümlerini daha zor hale getirdik. Bizi destekleyen tüm sponsorlarımıza teşekkür ediyorum" cümlelerine yer verdi. KETOB Başkanı Dinçer Sarıkaya da organizasyonun Kemer turizmine büyük katkı sağladığını ifade ederek, turizmciler olarak organizasyona tam destek verdiklerini kaydetti. Olympos Teleferik Genel Müdürü Haydar Gümrükçü de yarışların son gününde herkesi Tahtalı Dağı'nın zirvesine beklediklerini aktardı. - ANTALYA