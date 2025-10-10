Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı'nın İkinci Günü Tamamlandı

DÜNYANIN en iyi enduro motosiklet sporcularının yer aldığı Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı'nda ikinci gün orman etabı koşuldu. Yaklaşık 42 kilometrelik zorlu parkur sonunda finiş çizgisine ilk ulaşan Alman sporcu Manuel Lettenbichler oldu.

Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından Hard Enduro Dünya Şampiyonası'na dahil edilen Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı'nda ikinci gün orman etabıyla devam etti. Kemer Enduro Motosiklet Kulübü tarafından düzenlenen organizasyon, 16'ncı senesinde 37 ülkeden 382 sporcuya ev sahipliği yaptı.

Dünyanın en iyi enduro motosikletçilerinin buluştuğu organizasyonda, Sumakseniri bölgesinden saat 09.00'da start alan sporcular kıyasıya bir mücadele sergiledi. Zorlu parkurda birbirine meydan okuyan yarışçılar, en iyi zamanı elde edebilmek için büyük efor harcadı. Yarışın son bölümünde yer alan dik tırmanış etabı ise sporcuların gücünü ve dayanıklılığını bir kez daha sınadı. Motosikletçiler yaklaşık 42 kilometrelik zorlu parkur sonunda Kesme Boğazı'nda finiş çizgisine ulaştılar.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ile Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri trafik ve güvenlik önlemleri aldı.

ORMANDA KAZANAN MANUEL LETTENBICHLER

Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı'nın ikinci gün orman etabını Red Bull'un Alman sporcusu Manuel Lettenbichler lider tamamladı. Red Bull'un Güney Afrikalı motosikletçisi Wade Young ikinciliği elde ederken, X-Grip takımından İngiliz Mitch Brightmore ise üçüncü oldu.

YARIN DAĞ ETABI KOŞULACAK

Plaj, orman ve dağ olmak üzere üç ayrı etapta koşulan Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı'nda yarın ise dağ yarışı saat 09.00'da start alacak. Çamyuva Plajı'ndan başlayacak yarışta, Kesmeboğazı'nı geçecek sporcular ormanlık arazi içinden ilerleyip zorlu kaya tırmanışının ardından, deniz seviyesinden başlayıp 2 bin 365 metrelik Tahtalı Dağı'nın zirvesinde finişe ulaşacak. Organizasyonun ödül töreni ise saat 12.30'da zirvede gerçekleştirilecek.