Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı'nda start yarın verilecek

Levent YENİGÜN - Gökhan HEBEPCİ / ANTALYA, - Dünyanın en iyi enduro motosiklet sporcularını konuk edecek Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı öncesinde basın toplantısı düzenlendi.

Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından Hard Enduro Dünya Şampiyonası'na dahil edilen Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, dünyaca ünlü enduro motosiklet sporcularını bir araya getirecek. 7 etaptan oluşan Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 6'ncı ayağı olarak koşulacak.

Kemer Enduro Motosiklet Kulübü tarafından düzenlenen organizasyon, 15'incisi 10-12 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek ve 42 ülkeden 420 sporcu katılacak.

Yarışlar öncesinde düzenlenen basın toplantısına; Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Enduro Motosiklet Kulübü Başkanı ve Sea To Sky Organizatörü Semih Özdemir, Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) Başkanı Volkan Yorulmaz, Kemer Otelciler ve İşletmeciler Birliği (KETOB) Başkan Yardımcısı İlhan Arıdıcı, Olympos Teleferik Genel Müdürü Haydar Gümrükçü, Word Hard Enduro Şampiyonası Direktörü Ricardo Mitterer Wess, STK Temsilcileri, sporcular ve bir çok davetli katıldı.

SEMİH ÖZDEMİR: PARKURLAR SON DERECE ZORLAŞTIRILDI

Kemer Enduro Motosiklet Kulübü Başkanı ve Sea To Sky Organizatörü Semih Özdemir, "Biz yıllar önce bir hayal ile başlamıştık. Nasıl daha ileriye taşırız dedik ve buralara geldik, mutluyuz. Buralara gelirken kurumlarımız, belediyemiz ve yarışçılarımızla hep birlikte büyüdük. Bu yıl yarış 3 güne düşürüldü dünya şampiyonasından dolayı. Parkurlar son derece zorlaştırıldı. 42 ülkeden 420 sporcu katılıyor yarışımıza. Gerekli turlara katıldılar. Bizi destekleyen kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. 3 yıl boyunca Kemer'e layık şekilde organizasyonu yapmaya çalışacağız. Yaklaşık 6 aylık çalışma ile bu günlere geldik. İyi bir efor harcadık bununla alakalı. Katılımcılara başarılar diliyorum" dedi.

KAYMAKAM SOLMAZ: COĞRAFYASI İLE DÜNYADA ÇOK NADİR GÖRÜLEBİLECEK YERDEYİZ

Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, "Bir yıllık görev sürem içinde şahit olduğum en önemli organizasyonların başında gelen Sea To Sky'ın 15'incisini gerçekleştiriyoruz. Kemer'imizin doğasını ve turizmini daha çeşitlendirmek ve sürdürülebilir hale getirmek anlamında daha güzelini yapacağız. Bu yıl 15'incisi ile birlikte dünya şampiyonasının 6'ncı ayağı olarak gerçekleşecek. 42 ülkeden 420 sporcu, takımları ve yakınlarını misafir etmek için işbirliği ile çalışıldı. Bugün yarışmanın arifesindeyiz. Coğrafyası ile dünyada çok nadir görülebilecek yerdeyiz. Organizasyonda başından beri emeği geçen herkese, sponsorlarımıza ve STK'larımıza teşekkür ediyorum. Kemer'imize layık bir organizasyon olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN TOPALOĞLU: KEMER BİR DÜNYA MARKASI

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, "Bugün Kemer'imiz için özel bir gün. Kemer bir dünya markası. Bizim bu güzelliği dünya insanlarına tanıtmamız lazım. Yarışı 15 yıldır karınca kararınca yarışı bugünlere getiren başta Semih Bey ve arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Bundan sonra nasıl daha ileriye nasıl taşıyabiliriz diye elimizi taşın altına koyacağız" diye konuştu.

VOLKAN YORULMAZ: BİR HAYALLE YOLA ÇIKILARAK GELİNEN NOKTA

Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) Başkanı Volkan Yorulmaz, "Bu organizasyon gerçekten çok değerli. Bir hayalle yola çıkılarak gelinen nokta. Birçok iş için örnek olabilir Kemer'de. Ama bir parantez açmamız lazım şu anda burada olan tüm sporcular burayı değerli kılan" dedi.

RICARDO MITTERER WESS: DÜNYA ŞAMPİYONASINA DAHİL OLMASINDAN ÇOK MUTLUYUZ

Word Hard Enduro Şampiyonası Direktörü Ricardo Mitterer Wess, "Sea To Sky'ın dünya şampiyonasına dahil olmasından çok mutluyuz. Denizden başlayıp zirvede tamamlandığı için ayrı bir yere sahip. Sea To Sky, dünya şampiyonasına ayrı bir renk katan organizasyon olarak dikkatleri çekiyor. Gelecek yıllarda da aynı şekilde Kemer'de düzenlenecek olması da ayrı bir mutluluk kaynağı" şeklinde konuştu.

HAYDAR GÜMRÜKÇÜ: KEMER SON YILLARDA SPORTİF BİR YER OLDU

Olympos Teleferik Genel Müdürü Haydar Gümrükçü, "Kemer son yıllarda sportif bir yer oldu. Coğrafyasının ve halkının da büyük katkısı var. Bu işin başında da Sea To Sky yer alıyor. Bütün organizasyonları destekliyoruz ama bu ayrı bir yerde dünya şampiyonasına dahil edildi. Emeği olan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

MANUEL LETTENBICHLER: YERİMİ KORUMAK İÇİN MÜCADELE EDECEĞİM

Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nda 90 puanla liderliği elinde bulunduran Manuel Lettenbichler, "Daha önce 2016 yılında Kemer'de yarıştım. Şampiyonada en üst sıradayım ve yerimi korumak için mücadele edeceğim" dedi.

WADE YOUNG: YARIŞIN BAŞLAMASINI İPLE ÇEKİYORUM

Şampiyonada 81 puanla 2'nci sırada yer alan Wade Young, "Geçen yılın şampiyonuyum. Bu yıl da çok heyecanlıyım tekrar kazanmak istiyorum. Yarışın başlamasını iple çekiyorum. Dünya şampiyonası olması da ayrı bir heyecan katıyor" diye konuştu.

MARIO ROMAN: TAHTALI'DAKİ BOLÜMÜ ÇOK SEVDİM

Organizasyonda 74 puanla 3'üncü sırada yer alan Mario Roman, "İspanya'nın doğal şartları da buraya benziyor. Tahtalı'daki bölümü çok sevdim. Yarışta elimden geleni yaparak puan almaya çalışacağım" ifadelerini kullandı.

BILLY BOLT: BU SENE PODYUMDA OLMAK İSTİYORUM

Hard Enduro'nun önemli isimlerinde Billy Bolt, "Sakatlıktan yeni döndüm, 7 aydır yarışmıyordum. İlk yarışıma burada çıkacağım. En son burada 2020 yılında yarıştım ancak podyumda yer alamamıştım. Elimden geleni yaparak bu sene podyumda olmak istiyorum" dedi.

TEODOR KABAKCHIEV: BURADA OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUM

Yarışta 72 puanla 4'üncü sırada olan Teodor Kabakchiev, "Yarışın başlamasını dört gözle bekliyorum. Bulgaristan'dan geliyorum, evimde gibiyim burada olmaktan çok mutluyum. Podyumda olmak için elimden geleni yapacağım" şeklinde konuştu.

EMRE COŞAR: SEA TO SKY'DA BİZİ ZOR GÜNLER BEKLİYOR

Kemer Enduro Motosiklet Kulübü'nden Emre Coşar, "Bu yıl dünya şampiyonasına dahil edilen Sea To Sky'da bizi zor günler bekliyor. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Dünya şampiyonasına eklenmesinden dolayı gurur duyuyorum. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

MEHMET EMİN MUSAOĞLU: ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ

Türkiye Süper Enduro Şampiyonu Mehmet Emin Musaoğlu ise "Bizleri çok zorlu 3 gün bekliyor. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Yaptığımız spora çok büyük katkı sunacağını düşünüyorum" diye konuştu.

HEYECAN PLAJ ETABI İLE BAŞLAYACAK

Kemer'in eşsiz doğasında gerçekleşecek yarış, dünyanın en eğlenceli ve zorlu etabı olarak bilinen, deniz seviyesinden başlayıp, 2 bin 365 metrelik Tahtalı Dağı'nın zirvesinde son bulacak. Plaj, orman ve dağ olmak üzere 3 ayrı etapta koşulacak Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, dünyanın dört bir yanından tüm yarış sınıflarından sporcuları bir araya getirecek. Bu sene Hard Enduro Dünya Şampiyonası'na dahil edilen organizasyon; İngiltere, Avusturya, Sırbistan, Romanya ve ABD etaplarının ardından 6'ncı yarış olarak düzenlenecek. Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın son ayağı ise İspanya'da koşulacak. 10 Ekim Perşembe günü plaj yarışı ile başlayacak yarışlarda 11 Ekim Cuma günü orman yarışı, 12 Ekim Cumartesi günü dağ yarışı düzenlenecek. Organizasyon, 12 Ekim Cumartesi günkü madalya töreni ve yarış sonu partisi ile tamamlanacak.

Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nda ilk 10'da yer alan sporcular ve puan durumu şu şekilde:

1- Manuel Lettenbichler - Almanya - KTM Fabrika Takım Sporcusu 90 puan

2- Wade Young - Güney Afrika - GasGas Sporcusu (Geçen Yılın Sea to Sky kazananı) 81 puan

3- Mario Roman - İspanya - Sherco Fabrika Takım Sporcusu 74 puan

4- Teodor Kabakchiev - Bulgaristan - Sherco Fabrika Takımı Sporcusu 72 puan

5-Mitch Brightmore - İngiltere - Husqvarna Sporcusu 60 puan

6- Matthew Green - Güney Afrika - KTM Sporcusu 45 puan

7- Francesc Moret Clota - İspanya - Sherco Sporcusu 43 puan

8- Alfredo Gomez - İspanya - RIEJU Fabrika Takım Sporcusu 31 puan

9- Marc Riba Lazaro - İspanya - KTM Sporcusu 31 puan

10- David Cyprian - Çek Cumhuriyeti - KTM Sporcusu 28 puan