Üye Girişi
Haberler

Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı'nda Safih Etabı Tamamlandı

Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı'nda Safih Etabı Tamamlandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünyanın en iyi enduro motosiklet sporcularının katıldığı Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı'nda ilk gün sahil etabı tamamlandı. İngiliz sporcu Billy Bolt bu etabı birinci olarak tamamladı.

Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı'nda ilk gün sahil etabı tamamlandı

- Sahil etabında lider Billy Bolt

Gökhan HEBEPCİ - Levent YENİGÜN / ANTALYA, - DÜNYANIN en iyi enduro motosiklet sporcularının yer aldığı Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı'nda ilk gün sahil etabı koşuldu.

Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından Hard Enduro Dünya Şampiyonası'na dahil edilen Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı'nda start verildi. Kemer Enduro Motosiklet Kulübü tarafından düzenlenen organizasyon, 15'incisi senesinde 42 ülkeden 420 sporcuya ev sahipliği yaptı.

Dünyaca ünlü enduro motosiklet sporcularını bir araya getiren organizasyonda sabah saatlerinde sıralama turları geçildi. Ardından saat 14.00'te verilen startla Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı'nın ilk günü başladı. Çamyuva Sahili'nde özel olarak hazırlanan parkurda, büyük bir seyirci katılımının yaşandığı yarış, kıyasıya mücadelelere sahne oldu.

LİDERLİK İÇİN KIYASIYA MÜCADELE

Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı'nın ilk gün liderlik için kıyasıya mücadele verildi. Yarışın başından itibaren çeyrek final, yarı final elemelerini geçen sporcular son 12'ye kaldı. Son 12'ye kalan sporcular, aralarındaki farkı açmak için yoğun çaba gösterdi. Motosikletçiler, yarınki orman etabında ön sıralarda yer almak için finalde gaz kesmeden finişi gördüler.

PLAJDA KAZANAN BILLY BOLT

Sakatlı sebebiyle 7 ay parkurlardan uzak kalan İngiliz motosikletçi Billy Bolt, muhteşem bir geri dönüş yaptı. Bolt, plaj yarışını zirvede tamamlarken ikinci Alman sporcu Manuel Lettenbichler, üçüncü Güney Afrikalı Wade Young oldu.

BOLD: ELİMDEN GELENİN FAZLASINI YAPARAK ETAPTA BİRİNCİ OLDUM

Billy Bold, yarışın ardından yaptığı açıklamada, "Sakatlıktan sonra burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Seyirci muhteşem. Elimden gelenin en iyisini yaptım ve galiba fazlasını da yapıp etapta birinci oldum" dedi.

SEMİH ÖZDEMİR: TÜM YARIŞÇILARI KUTLUYORUM

Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı Organizatörü Semih Özdemir ise "Seneler önce bir hayalle yola çıktık ve dünya şampiyonasını Kemer'de organize etme şansı bulduk. Bu anlamda ekibimi tebrik ediyorum. Özellikle dünya şampiyonası olmasından dolayı son 6 ay ve sonrasındaki 3 ay daha sıkı bir çalışma gerçekleştirdik. Destekçilerimize, kurumlarımıza, federasyonumuza, hakemlerimize ve tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Tüm yarışçıları kutluyorum" diye konuştu.

YARIN ORMAN YARIŞI KOŞULACAK

Plaj, orman ve dağ olmak üzere 3 ayrı etapta koşulan Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı'nda yarın ise orman yarışı saat 09.00'da Ovacık Yaylası'nda start alacak.

Dünyanın dört bir yanından tüm yarış sınıflarından sporcuları bir araya getiren organizasyon; Spor Toto, KTM, Cazador ve Red Bull Türkiye, Castrol, Talay Lojistik, Emiray Group sponsorluğunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Antalya Valiliği, Türkiye Motosiklet Federasyonu, Kemer Kaymakamlığı, Olympos Teleferik'in katkılarında gerçekleşiyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Motosiklet Yaşam Dünya Spor

Bakanlık, Köfteci Yusuf'u 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesine ekledi

"Teknik hata" savunması kurtaramadı! Köfteci Yusuf, Bakanlık listesinde

 Vatandaşa domuz eti yediren Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş sessizliğini bozdu

Vatandaşa domuz eti yediren Köfteci Yusuf'un sahibi sessizliğini bozdu

 Basın toplantısına damga vuran an! Ne anlama geldiğini hemen açıkladı

Basın toplantısına damga vuran an! Nedenini hemen açıkladı
Cenaze yeniden defnedilirken Cem Garipoğlu'nun annesi oğlunun mezarı başında bekledi

Cem Garipoğlu yeniden defnedilirken mezarının başından bir an olsun ayrılmadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş ne dedi? Türkiye Portekiz maçı CANLI izle! (U20) Türkiye Portekiz maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? TRT Spor canlı izle! TÜRKİYE PORTEKİZ U20 CANLI izle! TRT Spor HD kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın izleme linki Perşembe hangi diziler var? 10 Ekim Perşembe TV'de bu akşamki diziler BUSKİ Bursa su kesintisi! 10-11 Ekim Nilüfer, Mustafakemalpaşa, Osmangazi su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Nizip, Şahinbey, Oğuzeli 10-11 Ekim Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Alanya, Serik 10-11 Ekim 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Rize Özel İdare Spor Şiran Yıldız CANLI İZLE şifresiz! TFF Amatör Lig BAL Ligi Rize Özel İdare Spor Şiran Yıldız maçı ne zaman, saat kaçta? Serhat Ardahan Spor Batlamaspor CANLI İZLE şifresiz! TFF Amatör Lig BAL Ligi Serhat Ardahan Spor Batlamaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Arhavi 08 Maçka Belediye CANLI İZLE şifresiz! TFF Amatör Lig BAL Ligi Arhavi 08 Maçka Belediye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, maç kaç kaç? İZSU İzmir su kesintisi! 10-11 Ekim Bornova, Torbalı, Menemen su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.