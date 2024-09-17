Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı'nda Liderlik Mücadelesi

Dünyanın en iyi enduro motosiklet sporcularını konuk edecek Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı'nda heyecan dorukta. Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 6. yarışında son etap öncesi liderlik savaşları verilecek.

Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından Hard Enduro Dünya Şampiyonası'na dahil edilen Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, dünyaca ünlü enduro motosiklet sporcularını bir araya getirecek. 7 etaptan oluşan Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 6. ayağı olarak koşulacak organizasyon, liderlik için önemli bir çekişmeye sahne olacak.

Tüm dünyada izlenilirlik anlamında zirvede yer alan Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nda geride kalan 5 etapta puanlar toplanırken, 7. ve son etap öncesinde tecrübeli motosikletçiler kıyasıya mücadele verecek. Zorlu parkuru ile organizasyona katılan bütün sporcuların beğenisini toplayan yarış, son etap öncesinde de önemli bir yere sahip olacak.

Manuel Lettenbichler liderliği korumak istiyor

Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nda geride kalan 5 etapta 90 puanla liderliği elinde bulunduran Alman sporcu Manuel Lettenbichler, yerini korumanın hesaplarını yapıyor. Geçtiğimiz yılı şampiyon kapatan Red Bull'un 26 yaşındaki sporcusu, son etap öncesi Kemer'de puan kaybı yaşamak istemiyor. Lettenbichler, rakipleriyle arasındaki puan farkını açarak bu sene de kürsünün zirvesinde yer almak için yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor. Lettenbichler, son ayak olan İspanya'ya lider olarak gitmek istiyor.

Wade Young, zirve hesapları yapıyor

Önemli yarış öncesinde Güney Afrikalı Wade Young, 81 puanla ikinci sırada yer alıyor. Şampiyonada liderle arasında 9 puanlık bir fark olan ve Sea To Sky parkurunun tecrübeli isimlerinden Red Bull'un 28 yaşındaki sporcusu, son yarış öncesinde Sea To Sky'da yeniden zirvedeki isim olmak için büyük mücadele verecek.

Mario Roman dikkatleri çekiyor

Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nda dikkatleri çeken bir diğer sporcu ise Mario Roman. İspanyalı sporcu 74 puan toplayarak adını üçüncü sıraya yazdırırken, sıralamada rakiplerini en çok zorlayan sporcular arasında yer alıyor. Sea To Sky parkurunu en iyi bilen sporcular arasında yer alan 34 yaşındaki sporcu 2019 yılında bu etapta birincilik elde etmişti.

Dünyanın dört bir yanından sporcular bir araya gelecek

Kemer Enduro Motosiklet Kulübü tarafından düzenlenen Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı'nın 15.'si bu sene 10-12 Ekim tarihlerinde koşulacak. Spor Toto, KTM, Cazador ve Red Bull Türkiye, Castrol, Talay Lojistik, Emiray Group sponsorluğunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Antalya Valiliği, Türkiye Motosiklet Federasyonu, Kemer Kaymakamlığı, Olympos Teleferik'in katkılarıyla Kemer'in eşsiz doğasında gerçekleşecek yarış, dünyanın en eğlenceli ve zorlu etabı olarak bilinen, deniz seviyesinden başlayıp, 2 bin 365 metrelik Tahtalı Dağı'nın zirvesinde son bulacak.

Plaj, orman ve dağ olmak üzere 3 ayrı etapta koşulacak Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, dünyanın dört bir yanından tüm yarış sınıflarından sporcuları bir araya getirecek. Bu sene Hard Enduro Dünya Şampiyonası'na dahil edilen organizasyon; İngiltere, Avusturya, Sırbistan, Romanya ve ABD etaplarının ardından 6. yarış olarak düzenlenecek. Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın son ayağı ise İspanya'da koşulacak. 10 Ekim Perşembe günü plaj yarışı ile başlayacak yarışlarda 11 Ekim Cuma günü orman yarışı, 12 Ekim Cumartesi günü dağ yarışı düzenlenecek. Organizasyon, 12 Ekim Cumartesi günkü madalya töreni ve yarış sonu partisi ile tamamlanacak.

Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nda ilk 10'da yer alan sporcular ve puan durumu şu şekilde:

1- Manuel Lettenbichler - Almanya - KTM Fabrika Takım Sporcusu 90 puan

2- Wade Young - Güney Afrika - GasGas Sporcusu (Geçen Yılın Sea to Sky kazananı) 81 puan

3- Mario Roman - İspanya - Sherco Fabrika Takım Sporcusu 74 puan

4- Teodor Kabakchiev - Bulgaristan - Sherco Fabrika Takımı Sporcusu 72 puan

5-Mitch Brightmore - İngiltere - Husqvarna Sporcusu 60 puan

6- Matthew Green - Güney Afrika - KTM Sporcusu 45 puan

7- Francesc Moret Clota - İspanya - Sherco Sporcusu 43 puan

8- Alfredo Gomez - İspanya - RIEJU Fabrika Takım Sporcusu 31 puan

9- Marc Riba Lazaro - İspanya - KTM Sporcusu 31 puan

10- David Cyprian - Çek Cumhuriyeti - KTM Sporcusu 28 puan - İSTANBUL