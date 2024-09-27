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Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı Antalya'da Düzenlenecek

Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı Antalya'da Düzenlenecek
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Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından Hard Enduro Dünya Şampiyonası kapsamına alınan Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, 10-12 Ekim tarihleri arasında Antalya'nın Kemer ilçesinde gerçekleştirilecek. 42 ülkeden 420 sporcunun katılacağı yarış, doğanın eşsiz güzellikleri arasında 7 etapta koşulacak.

Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından Hard Enduro Dünya Şampiyonası'na dahil edilen Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, 10-12 Ekim'de Antalya'da düzenlenecek.

Kemer Enduro Motosiklet Kulübü tarafından başlatılan ve bu yıl 15'incisi düzenlenen yarış, 7 etaplı Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 6'ncı ayağı olarak Kemer ilçesinde gerçekleştirilecek.

Antalya, önceki etapları İngiltere, Avusturya, Sırbistan, Romanya ve ABD'de yapılan şampiyonada "marka yarışçıları" olarak adlandırılan Manuel Lettenbichler, Wade Young, Mario Roman, Billy Bolt, Teodor Kabakchiev, Graham Jarvis gibi isimlerin de yer aldığı 42 ülkeden 420 sporcuyu ağırlayacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Antalya Valiliği, Türkiye Motosiklet Federasyonu, Kemer Kaymakamlığı, Olympos Teleferik'in katkılarıyla Spor Toto, KTM, Cazador, Red Bull Türkiye, Castrol, Talay Lojistik, Emiray Group sponsorluğundaki organizasyon, Kemer'in eşsiz doğasında deniz seviyesinden başlayarak 2 bin 365 metre rakımlı Tahtalı Dağı'nın zirvesinde son bulacak.

Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın son ayağı ise İspanya'da yapılacak.

Kemer, organizasyona hazır

Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, AA muhabirine, her yıl ilçede düzenlenen Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı'nın bu yıl Dünya Şampiyonası kapsamına alınması dolayısıyla heyecanlı olduklarını söyledi.

Yarışın Dünya Şampiyonası'nın bir ayağını oluşturduğunu dile getiren Solmaz, "Bu yarış, ilçemizde doğmuş, büyümüş, şu anda kendini gösteriyor. Hem uluslararası hem de ulusal alanda ilgi gören bir yarışma. Yarış için üzerimize düşen görevleri paylaştık, hazırlıklarımız devam ediyor, yarışı en iyi şekilde gerçekleştireceğiz." dedi.

Kemer Enduro Motosiklet Kulübü (KEMK) Başkanı ve Sea to Sky Organizatörü Semih Özdemir de 14 yıldır yaptıkları organizasyonun 15'inci yılında Dünya Şampiyonasına alınması için önemli çaba sarf ettiklerini söyledi.

Organizasyonla dünyanın gözünün Antalya'ya ve Kemer'e çevrildiğini aktaran Özdemir, "42 ülkeden 420 sporcu yarışacak. En fazla Rusya'dan katılım var. Rusya'yı İngiltere takip ediyor. Türkiye'den de yaklaşık yüzde 10'luk bir katılım olacak. Dünyanın en iyileri burada olacak, marka (fabrika) yarışçıları, puan almak için mücadele edecek." diye konuştu.

Yarışla yaklaşık 1500 misafir gelecek

Kemer ve Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) Başkanı, turizmci Volkan Yorulmaz da Kemer'in artık spor organizasyonlarıyla da tanındığını dile getirdi.

Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı ile 1500 misafirin Kemer'e geleceğini dile getiren Yorulmaz, ilçenin bu tür organizasyonlara daima hazır olduğunu vurguladı.

Sky To Sea Bisiklet Yarışı ve Transtaurus Dağ Bisikleti Yarışı Organizatörü Ömer Nizam da Kemer'in motosiklet, bisiklet, yürüyüş gibi spor branşları için gerekli altyapıya sahip olduğunu aktardı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca ilçede 3 yıl önce bisiklet rotalarının belirlenerek yurt dışında tanıtıldığını anlatan Nizam, bu çalışmaların organizasyonları desteklediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Hatice Özdemir Tosun - Spor

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