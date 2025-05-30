Scottie Wilbekin: "Sakatlık Sezonumu Tamamen Değiştirdi"

Scottie Wilbekin: 'Sakatlık Sezonumu Tamamen Değiştirdi'
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Fenerbahçe Beko'nun yıldız oyuncusu Scottie Wilbekin, yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonun kendisi için farklı geçtiğini belirtirken, takım arkadaşlarına ulaştıkları şampiyonluktan dolayı mutluluğunu ifade etti.

- Scottie Wilbekin: "Final Four'da savunma yapmak varken bütün sezon dizimi güçlendirmekle geçti"

Fenerbahçe Beko'nun oyuncusu Scottie Wilbekin:

"Takım arkadaşlarım için çok mutlu oldum"

İSTANBUL - Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın başarılı oyuncusu Scottie Wilbekin, yaşadığı sakatlık nedeniyle kendisi adına sezonun tamamen değiştiğini belirterek, "Final Four'da savunma yapmak varken bütün sezon dizimi güçlendirmekle geçti. Sahada olmayı da tabii ki isterdim. İnsanın eline her zaman böyle bir fırsat gelmiyor" dedi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen THY Euroleague Final Four'da şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda ABD doğumlu Türk oyuncu Scottie Wilbekin, İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Şampiyonlukla ilgili duygularını aktaran Wilbekin, "Benim için şahit olmak inanılmaz bir şeydi. Takım arkadaşlarım için çok mutlu oldum, özellikle ilk defa şampiyon olanlar için, aynı şekilde Saras'ın (Jasikevicius) da ilk şampiyonluğuydu. Bu çok özel bir duyguydu. Arka planda o kadar çok şey yaşandı ki bütün sezon boyunca, sakatlıklar olsun ama her şeyin üstesinden gelip çok büyük galibiyetler elde edip sonunda her şey istediğimiz gibi oldu" şeklinde konuştu.

"Bu sakatlık sezonumu tamamen değiştirdi"

Sarı-lacivertlilerin ekim ayında Olympiakos ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan ve ön çapraz bağında yırtık tespit edilmesinin ardından tedavi süreci başlayan Wilbekin, bu süreci şu sözlerle paylaştı:

"Bu sakatlık sezonumu tamamen değiştirdi. Final Four'da savunma yapmak varken bütün sezon dizimi güçlendirmekle geçti. Sahada olmayı da tabii ki isterdim. İnsanın eline her zaman böyle bir fırsat gelmiyor. İnşallah önümüzdeki sezon yine orada olacağız."

Başarılı oyun kurucu, şu anda kendisini çok iyi hissettiğini belirterek, "Sezon biter bitmez de idmanlara ve hazırlıklara başlayacağım" ifadelerini kullandı.

Basketbol Süper Ligi play-off'ları hakkında da konuşan 32 yaşındaki basketbolcu, "Belki bir şampiyonluk daha gelir ve Wade Baldwin de bütün primlerini almış olur" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMAİL YASİN AKÇIN - Spor
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