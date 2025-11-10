Scottie Wilbekin'in Dizindeki Ödem Nedeniyle Tedavi Süreci Başladı
Fenerbahçe Beko'nun oyun kurucusu Scottie Wilbekin'in sağ diz kıkırdağında ödem tespit edildi. Kulüp, Wilbekin'in tedavisine başlandığını açıkladı ve hızlı bir iyileşme dileğinde bulundu.
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın ABD'li oyun kurucusu Scottie Wilbekin'in sağ diz kıkırdağında ödem tespit edildiği açıklandı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko oyuncusu Scottie Wilbekin'in dizindeki ağrıları sonrası yapılan kontrollerde, sağ diz kıkırdağında ödem tespit edilmiş ve sporcumuzun tedavisine başlanmıştır. Scottie Wilbekin'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede takıma katılmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor