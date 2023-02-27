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Scaloni, Arjantin Milli Futbol Takımı'nı 2026'ya kadar çalıştıracak

Spor Haberleri

Scaloni, Arjantin Milli Futbol Takımı'nı 2026'ya kadar çalıştıracak

Arjantin Futbol Federasyonu (AFA), A milli takım teknik direktörü Lionel Scaloni'nin sözleşmesinin yenilendiğini duyurdu.

Arjantin Futbol Federasyonu (AFA), A milli takım teknik direktörü Lionel Scaloni'nin sözleşmesinin yenilendiğini duyurdu.

AFA'nın internet sitesindeki açıklamaya göre, 44 yaşındaki Arjantinli teknik adamın sözleşmesi 2026'ya kadar uzatıldı.

Futbolculuk döneminde İspanyol kulübü Deportivo ile 2000'li yılların başında kazandığı başarılarla tanınan Scaloni, 2018 yazından beri çalıştırdığı Arjantin Milli Takımı'nı, 28 yıl sonra ilk Kupa Amerika, 36 yıl sonra da ilk FIFA Dünya Kupası şampiyonluğuna taşımıştı.

Kaynak: AA / Spor

Milli Takım Arjantin Futbol Spor Haberler

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