Şaziye Erdoğan, EWF'in 'Yılın en iyi haltercisi' adayları arasına girdi

Avrupa Halter Federasyonunun (EWF), 2021 yılının en iyi haltercisini belirlemek için başlattığı oylamada Türkiye'den milli sporcu Şaziye Erdoğan da yer aldı.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, EWF,??????? kadın ve erkek sporculardan 2021 yılının en iyisini seçmek için oylama sürecini başlattı.

Sporseverler, EWF'in internet sitesinden yer alan ankete katılıp, kadın ve erkek adaylar için 21 Mayıs'a kadar oy kullanabilecek.

Sonuçlar EWF Yönetim Kurulu tarafından ilan edilecek.

Türkiye Halter Federasyonu da sporseverlerden milli halterci Şaziye Erdoğan için oylamaya katılmalarını istedi.