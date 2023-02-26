- Savaş Abak: " Sait Karafırtınalar'a bir alt ligde başarılar diliyorum"

BOLU - Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor'u çalıştıran Teknik Direktör Sait Karafırtınalar'ın istifasının ardından Boluspor Başkanı Savaş Abak, "Yanında ve arkasında olduğumuzu tekrar tekrar belirttik. Ama nedense herhalde hocanın kafası karıştı. Sait Hoca'ya da bundan sonra ne diyeyim? Teknik direktörlük hayatında bir alt ligde başarılar diliyorum" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında 34 puanla 9. sırada bulunan Boluspor'da teknik direktör Sait Karafırtınalar, kırmızı-beyazlı takıma istifasını sundu. Görevinden istifa eden Karafırtınalar'ın yeni adresi Bucaspor 1928 oldu. Boluspor Başkanı Savaş Abak, Sait Karafırtınalar'a anlaştığı Bucaspor'la başarılar diledi.

"İlk yarıyı istediğimiz puanlarla kapattık"

Boluspor'un genel durumunu değerlendiren Başkan Savaş Abak, "Geçen hafta bildiğiniz gibi Sait Hoca'yla anlaşarak yollarımızı ayırdık. Yani 22 maçta 34 puan ortalamaya bakarsak 1.55 gibi bir ortalama yapıyor. İlk yarıyı istediğimiz puanlarla kapattık. 30 puanla Manisa maçına iyi bir başlangıç yaptık. Ama daha sonra Gençlerbirliği'ne gittik. Beklemediğimiz mağlubiyet. Altınordu'ya gittik. Beklemediğimiz 90+4'te bir penaltı berabere bitti. Buradan Pendik maçı, Pendik'ten de çok umutluyduk ama yine olmadı. Son 3 maçta 1 puan toplamış olduk. Şu anda puanımız 34, 22 hafta geçti. Tabii depremden ötürü Malatyaspor ve Adanaspor ligden çekildi. Yani 22 maç değil, 24 maç hesaplarsak 24 maçta şu anda Boluspor Kulübü'nün 40 puanı var" dedi.

"Gitmek isteyene dur demek de 57 yıllık Boluspor camiasına yakışmaz"

Sait Karafırtınalar'ın Bucaspor'la anlaştığını duyduğunu söyleyen Abak, "Sizlerin de bildiği gibi bu sene çok emek verdik. Çok da burada uğraşıyoruz. Yani hiç yoktan bir play-off oynamak oradan da belki başka hikayeleri bir yelken açmak. Sait Hoca'ya gelecek olursak tabii inandığımız, güvendiğimiz Bolu şehrinde bildiği bir hoca. Yani Pendik maçından sonra da ben oturmuştum. Hocaya yola beraber çıktığımızı, yolu beraber tamamlayacağımızı söyledik. Yanında ve arkasında olduğumuzu tekrar tekrar belirttik. Ama hoca, nedense herhalde kafası karıştı hocanın. Çünkü geçen hafta pazartesi günü tekrar hocayla görüştük. Yine böyle bir konu yoktu. Ama ben pazartesi günü İzmir'den bir arkadaşla menajerden bana telefon geldi. Bir altyapı takımıyla anlaştığını duydum ve bunu da hocaya sordum. Hoca da tabii öyle bir şey olmadığını söyledi ama salı günü yanıma geldiğinde yani enerjisinin olmadığını, takıma katkı veremeyeceğini söyledi. Bunu söyledikten sonra da yani gitmek isteyene dur demek de 57 yıllık Boluspor camiasına yakışmaz" diye konuştu.

"Teknik direktörlük hayatında bir alt ligde başarılar diliyorum"

Başkan Abak son olarak, "Burada tabii hocanın kendi kararıdır. Tabii arzu, istek ve enerji olmadığı zaman bu takım da bizim istediğimiz seviyeye gelme şansımız yok. Boluspor büyük bir camia, gitmek isteyen her zaman gidebilir. Sait Hoca'ya da bundan sonraki ne diyeyim? Teknik direktörlük hayatında bir alt ligde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.