Satrançta iş birliği protokolleri

Türkiye Satranç Federasyonu, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Öğretmen Yetiştirme-Geliştirme Genel Müdürlüğü ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüyle iş birliği protokolüne imza attı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Öğretmen Yetiştirme-Geliştirme Genel Müdürlüğüyle yapılan iş birliği protokolünün imza törenine, kurum genel müdürü Cevdet Vural ve federasyon başkanı Gülkız Tulay katıldı.

MEB'e bağlı resmi okul ve kurumlarda görev yapan okul yöneticileri ile öğretmenlere satranç eğitimi verilecek protokol kapsamında yaklaşık 1,5 milyon öğretmene ulaşılması hedefleniyor.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile yapılan iş birliği protokolünü ise kurumun genel müdür yardımcısı Serdar Sezer ile federasyon başkanı Gülkız Tulay imzaladı.

Protokol kapsamında denetimli serbestlik yükümlüsü kadın ve suça sürüklenen çocuklara federasyonun görevlendirdiği antrenörler tarafından satranç dersleri verilecek.

Satranç eğitimi alan denetimli serbestlik yükümlüleri için sporcu lisansı da düzenlenecek. Yükümlüler, satrançta antrenörlük, hakemlik, eğitmenlik gibi mesleklere yönlendirilecek.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde çalışan personel de satranç derslerine katılabilecek.