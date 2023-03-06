Satrançta hamleler Muharrem Çamlı anısına yapıldı Spor Haberleri Denizli'de hafta sonu düzenlen satranç turnuvasında 150'nin üzerinde sporcu hamlelerini Merhum Muharrem Çamlı Anısına yaptı. Denizli'de hafta sonu düzenlen satranç turnuvasında 150'nin üzerinde sporcu hamlelerini Merhum Muharrem Çamlı Anısına yaptı. Denizli'de 3-5 Mart tarihlerinde Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Satranç salonunda düzenlenen Muharrem Çamlı Anı Turnuvası ile spor organizasyonları start aldı. Yaşamı boyunca satranç sporuna gönül vermiş iş insanı merhum Muharrem Çamlı Anısına düzenlenen turnuva sonunda dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını takdim eden Çamlı ailesi üyeleri duygu dolu anlar yaşadı. Turnuvada Ömer Afyoncu, Ali Tütüncü ve Okan Bulgurlu dereceye girenler oldu. - DENİZLİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Denizli Spor Spor Haberler

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