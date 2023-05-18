Satrançta 'gençler' Samsun'da, 'emektarlar' Ankara'da hamle yapacak

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Samsun'da gençler, Ankara'da ise emektarlar şampiyonası düzenleyeceklerini söyledi.

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Samsun'da gençler, Ankara'da ise emektarlar şampiyonası düzenleyeceklerini söyledi.

Gülkız Tulay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 19 Mayıs'ın, bir ülkenin kaderinin değiştiği ilk hamlenin yapıldığı tarih olduğunu belirterek, "Bazı cesur hamleler vardır, geleceği değiştirir. Atatürk'ün Samsun'da attığı o cesur hamle koca bir ülkenin kaderini değiştirdi." dedi.

"Satrançla yetişen nesiller büyütmeliyiz." ifadesini kullanan Tulay, "Geçmiş yüzyılda satrançta hem Türkiye için hem de Türk satrancı için büyük adımlar atıldı. Şimdi yeniden ilerleme vakti." diye konuştu.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda büyük ve anlamlı şampiyonalar düzenlediklerini vurgulayan Tulay, "Hem gençlerimiz hem her daim genç kalan emektar sporcularımız katılıyor bu şampiyonalara. Ayrıca yeni yüzyıla girerken 2023 yılı boyunca sürecek yeni bir kampanyayı da Samsun'da başlatıyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında her cesur ve akılcı hamlemizin, Türk satrancını daha da güçlendireceğine, evlatlarımızın hayatını değiştireceğine, bu ülkenin geleceğine güç vereceğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türk satrancının genç sporcularıyla 19 Mayıs'ta, kurtuluş mücadelesinin başlatıldığı şehir olan Samsun'da şampiyona düzenlemekten heyecan duyduklarını aktaran Tulay, şöyle devam etti:

"Samsun'da yakılan o meşaleyi gururla taşıyacak gençlerimiz, bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin büyümesinin de en büyük teminatı. Özellikle satranç sporunun değerleriyle büyüyen gençlerimizin ülkemizin aydınlık yarınlarının inşa edilmesinde önemli rol oynayacağına, cumhuriyetimize kararlılıkla sahip çıkacaklarına yürekten inanıyorum."

Bandırma Vapuru Müzesi'nde özel gösteri

Gülkız Tulay, 19 Mayıs günü Bandırma Vapuru Müzesi'nde "özel satranç gösterimi" planladıklarını da dile getirdi.

Cumhuriyetin 100. yılı nedeniyle "Yüzyılın Hamlesi" başlıklı özel bir kampanyayı da bu gösteri maçıyla başlatacaklarını anlatan Tulay, "19 Mayıs sabahı, gençlerimizle Bandırma Vapuru'nda olacağız. Atamızın Samsun'dan bu vapura binerek başlattığı milli mücadeleye, zorlu 100 yıllık geçmişimize, yeni yüzyılımıza ve Türkiye'ye selam vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Gençlerle yeni yüzyıla hamle yapacaklarını vurgulayan Tulay, "Geleceğin Türk satrancının gençlerinin hamleleriyle şekilleneceğine yürekten inanıyoruz." diye konuştu.

Tulay, Samsun'da başlayacak ve 19 Mayıs-29 Ekim 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek kampanyayla Türk satrancının yeni yüzyıldaki büyük hedef ve hayallerine de dikkati çekeceklerini söyledi.

Emektarlar Satranç Şampiyonası'nda da ilk hamlenin yarın yapılacağını vurgulayan Tulay, "ruhu hep genç kalan, satranç tutkusuyla bir ömür geçirmiş emektarlara" başarı dileyerek sözlerini tamamladı.

7'den 70'e satranç

Samsun'daki Türkiye Gençler Satranç Şampiyonası ile Ankara'daki Türkiye Emektarlar Satranç Şampiyonası'nda 19-25 Mayıs 2023 tarihlerinde 7'den 70'e farklı yaş gruplarındaki sporcular hamle yapacak.

Şampiyonalarda 19 Mayıs Bayramı ve Cumhuriyetin 100. kuruluş yıl dönümü nedeniyle "Yüzyılın Hamlesi" adlı kampanya doğrultusunda "Yeni yüzyıla hazırız" mesajı verilecek.

Samsun İlk Adım Satranç Salonu'ndaki şampiyonada 7 yaşından 18 yaşına kadar 374 sporcu hamle yapacak. Turnuvanın şampiyonu Türkiye'nin en iyi satranç sporcularının yer aldığı 2023 Türkiye Şampiyonası'na katılım hakkı kazanacak. Organizasyonda 100 bin lira tutarında ödül ve hediyeler dağıtılacak.

Ankara'da düzenlenecek Türkiye Emektarlar Satranç Şampiyonası'nda ise 50 yaşın üstünde 142

sporcu mücadele edecek.