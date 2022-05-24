Satranç tutkunları Osmangazi'de buluştu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Satranç tutkunları Osmangazi'de buluştu

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Satranç tutkunları Osmangazi'de buluştu

Osmangazi Belediyesi'nin Türkiye Satranç Federasyonu Bursa İl Temsilciliği işbirliğiyle düzenlediği Okullar Arası Mahalli Bursa Minikler Satranç Yarışması'nda sporcular ilk hamlelerini yaptı.

Osmangazi Belediyesi'nin Türkiye Satranç Federasyonu Bursa İl Temsilciliği işbirliğiyle düzenlediği Okullar Arası Mahalli Bursa Minikler Satranç Yarışması'nda sporcular ilk hamlelerini yaptı.

Osmangazi Belediyesi ev sahipliğinde Ertuğrul Sağlam Spor Tesisleri'nde gerçekleşen 2021-2022 Okullar Arası Mahalli Bursa Minikler Satranç Yarışması'na 129 takımdan toplam 778 sporcu katıldı. 5 gün sürecek turnuvanın başlangıç hamlesini Osmangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Tamer Balaban yaparken, satranç tutkunları büyük heyecan yaşadı.

27 Mayıs Cuma günü sona erecek Bursa Okullar Arası Mahalli Minikler Satranç Yarışması'nda puan ve averaja göre yapılan sıralama sonunda şampiyonlar belirlenecek. Minikler A ve B gruplarında ter dökerek kupa ile madalyalarına kavuşacak satranç ustaları, çeşitli hediyelerle ödüllendirilecek. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Satranç Federasyonu, Osmangazi Belediyesi, okullar, Bursa, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title