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Satranç Türkiye Kupası, Sakarya'da başladı

AA - Ömer Faruk Cebeci - Spor
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Satranç Türkiye Kupası, Sakarya'da başladı

Satranç Türkiye Kupası, Sakarya'da başladı.

SAKARYA (AA) - Satranç Türkiye Kupası, Sakarya'da başladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Türkiye Satranç Federasyonunca düzenlenen şampiyonada, 58 şehirden yaşları 8 ila 80 arasında değişen 280 sporcu 11 tur üzerinden mücadele edecek.

Açılış töreninde konuşan federasyon başkanı Gülkız Tulay, yaptıkları faaliyetlerden gurur duyduklarını söyledi.

Yaklaşık bir milyon lisanslı sporcuların olduğunu belirten Tulay, Türkiye'nin hemen her tarafında satranç turnuvalarının yüksek katılımlarla icra edilmesinin ayrı bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

Federasyon olarak yoğun faaliyetler yürüttüklerini anlatan Tulay, "Bu yıl, Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası başta olmak üzere 1. Lig, 2. Lig ve Süper Lig'i de hayata geçireceğiz. Takvimi çok yakında açıklayacağız." dedi.

Tulay, desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'ye teşekkür etti.

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek de kentin birçok alanda başarılı sporcular yetiştirdiğini belirterek, satranç alanında sporcu yetiştirmeye devam edeceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri şampiyonanın açılış hamlesini gerçekleştirdi.

Şampiyona, 1 Nisan'da sona erecek.

AA / Ömer Faruk Cebeci - Spor

Türkiye Kupası, Türkiye, Sakarya, Spor, Haberler

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