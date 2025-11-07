Satranç Türkiye Kupası Kayseri'de Düzenlenecek

Satranç Türkiye Kupası, 8-16 Kasım'da Kayseri'de gerçekleştirilecek.

Kocasinan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre Kocasinan Belediyesi ev sahipliğinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğiyle organize edilen Satranç Türkiye Kupası, Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Türkiye'deki sayılı örneklerden Satranç Eğitim ve Turnuva Merkezi'ni şehre kazandırdıklarını belirtti.

Türkiye Kupası'na ev sahipliği yapmanın, satrançta doğru hamleyi yaptıklarının en somut göstergesi olduğunu aktaran Çolakbayrakdar, ülkenin dört bir yanından gelecek usta ve genç satranç sporcularının 8-16 Kasım arasında 9 gün boyunca kıyasıya mücadele edeceğini, Türkiye Kupası'nın sahibi olmak için hamlelerini yapacaklarını kaydetti.

Nitelikli sporcuların yetişmesi için tüm imkanları seferber ettiklerini ifade eden Çolakbayrakdar, şunları söyledi:

"Amacımız, çocuklarımızın bedenen, zihnen ve ruhen gelişimlerini desteklemek. Şehrimize kazandırdığımız Satranç Eğitim ve Turnuva Merkezi ile strateji ve zekayı geliştiren satranç sporunu daha geniş kitlelere ulaştırmak, ulusal ve uluslararası başarılar elde edecek Türkiye şampiyonları yetiştirmek istiyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye'nin geleceğini inşa edecek gençlerimiz için bu tür organizasyonları artırarak sürdüreceğiz."