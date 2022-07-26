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Satranç ile miniklerin zihinleri gelişiyor

Satranç ile miniklerin zihinleri gelişiyor

Tepebaşı Belediyesi'nin 38 farklı merkezde ve 20 branşta çocuklara yönelik gerçekleştirdiği Yaz Dönemi Çocuk Kursları devam ediyor.

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Tepebaşı Belediyesi'nin 38 farklı merkezde ve 20 branşta çocuklara yönelik gerçekleştirdiği Yaz Dönemi Çocuk Kursları devam ediyor. Satranç eğitimlerine katılan çocuklar da güvenli bir ortamda beyin jimnastiği yaparak tatillerini değerlendiriyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin çocukların gelişimine katkı sunmak için düzenlediği Yaz Dönemi Çocuk Kursları bünyesindeki satranç kursları devam ediyor. Satranç eğitimlerine katılan öğrenciler yaz tatilini verimli biçimde geçirmenin keyfini yaşıyor. Fatih Belde Evi'nde uzman eğitmenler gözetiminde 7-14 yaş arası 40 çocuk, planlı hareket etmenin önemini ve gerekliliğini kavrıyor. Öğrenciler, süratli, doğru ve çabuk düşünebilme ve olaylara doğru yorumlarla yaklaşabilme yeteneklerini geliştiriyor. Beyin jimnastiği ve düşünme güçlerini geliştirmekten dolayı mutlu olduklarını ifade eden çocuklar, Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkürlerini iletiyor. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Spor

Tepebaşı Çocuk Spor Haberler

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