Sasa Ilic, CSKA Sofia'nın başına geçti - Haberler

Sasa Ilic, CSKA Sofia'nın başına geçti Bulgaristan ekiplerinden CSKA Sofia, takımın başına bir dönem Galatasaray'da forma giyen Sırp Teknik Direktör Sasa Ilic'i getirdi. Bulgaristan ekiplerinden CSKA Sofia, takımın başına bir dönem Galatasaray'da forma giyen Sırp Teknik Direktör Sasa Ilic'i getirdi. Bulgaristan takımlarından CSKA Sofya, teknik direktörlük görevine Sasa Ilic'i getirdiğini duyurdu. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Ilic ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi. Sırp teknik adam daha önce Cukaricki takımında görev yapmıştı. Sasa Ilic, futbolculuk kariyerinde bir dönem Türkiye'de Galatasaray'da oynamıştı. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / Spor Galatasaray Bulgaristan Sasa Spor Haberler

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