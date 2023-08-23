Sarıyerli Genç Futbolcu Efe Geçim, Kırklarelispor'a Transfer Oldu

Sarıyer'de gösterdiği performansla dikkat çeken 18 yaşındaki Efe Geçim, Kırklarelispor ile sözleşme imzaladı. Genç futbolcunun Ümit Milli Takım'a çağrılması da gündemde.

Sarıyer'de gösterdiği performansla birçok takımın dikkatini çeken 18 yaşındaki Efe Geçim, Kırklarelispor'a transfer oldu.

Sarıyer'de gösterdiği performansla adından söz ettiren genç yetenek Efe Geçim'in yeni adresi Kırklarelispor oldu. Sarıyer ile sözleşmesini fesheden Efe, TFF 2. Lig Beyaz Grup'un iddialı ekiplerinden Kırklarelispor ile sözleşme imzaladı.

18 yaşındaki futbolcunun, Ümit Milli Takım'a çağrılması da gündemde. - İSTANBUL