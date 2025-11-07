Haberler

Sarıyer, Vanspor'u 2-1 mağlup etti

Sarıyer, Vanspor'u 2-1 mağlup etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Sarıyer, Vanspor FK'yı 2-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. İlk yarıda Anziani ve ikinci yarıda Camara'nın golleriyle öne geçen Sarıyer, Vanspor'un Jefferson'un penaltısıyla eşitliği sağladığı maçı kontrol altında tutarak kazandı.

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Sarıyer, evinde karşılaştığı Vanspor FK'yı 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

26. dakikada savunma arkasına atılan pasa hareketlenen Dembele, kaleci Çağlar'dan da sıyrılıp pasını kale önündeki Anziani'ye aktardı. Bu oyuncunun bekletmeden dokunuşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

43. dakikada orta sahada Faruk Can Genç ile Muhammet Özbaskıcı arasında yaşanan ikili mücadelenin ardından iki takımın futbolcuları ve yedek kulübeleri arasında tartışmalar yaşandı. Yaşananların ardından hakem Berkay Erdemir, Muhammet Özbaskıcı'yı kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

45+4. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Ömer Bayram'ın şutuna uzanan kaleci Çağlar meşin yuvarlağı çeldi. Sağ çapraza açılan topa bu kez Camara vuruşunu yaptı ancak Faruk Can Genç ağlara gitmekte olan meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.

47. dakikada ceza sahası sol çaprazında Faruk Can Genç'in şutunda topun Metehan Mert'in eline çarptığı gerekçesiyle hakem Berkay Erdemir penaltı noktasını gösterdi.

50. dakikada penaltıda topun başına geçen Jefferson'ın sağ tarafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1

64. dakikada Traore'den aldığı pasla sağ taraftan ceza sahasına kadar ilerleyen Camara'nın sağ çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

68. dakikada ceza sahası sağ çaprazında ilerleyen Camara, Regis'in yüzüne vurduğu gerekçesiyle ikinci sarı karttan kırmızı kartla cezalandırıldı.

Stat: Yusuf Ziya Öniş

Hakemler: Berkay Erdemir, Arif Dilmeç, Kurtuluş Aslan

Sarıyer: Alperen Uysal, Oğuzhan Berber (Fatih Kurucuk dk. 90+11), Metehan Mert, Fethi Özer, Ömer Bayram, Traore, Camara, Muhammet Özbaskıcı, Anziani (Oğuzhan Yılmaz dk. 74), Urie (Emre Yeşilyurt dk. 74), Dembele (dk. 90)

Yedekler: Furkan Akyüz, Djilobodji, Eşref Korkmazoğlu, Muhammed Mert, Berkay Aydoğmuş, Ozan Sol

Teknik Direktör: Servet Çetin

Vanspor FK: Çağlar Akbaba, Sabahattin Destici (Africo dk. 46), Erdi Dikmen (Ensar Çavuşoğlu dk. 16), Oulare, Regis, Erdem Seçgin (Hasan Bilal dk. 77), Mehmet Özcan, Faruk Can Genç, Jefferson, Vlachomitros (Batuhan Kör dk. 46), Traore (Emir Bars dk. 76)

Yedekler: Abdulsamed Damlu, Jevsenak, Mehmet Manış, Medeni Bingöl, Güvenç Usta

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Goller: Anziani (dk. 26), Camara (dk. 64) (Sarıyer), Jefferson (dk. 50 pen.) (Vanspor FK)

Kırmızı kartlar: Muhammet Özbaskısı (dk. 45+1), Camara (dk. 68) (Sarıyer)

Sarı kartlar: Servet Çetin (Teknik Direktör), Ömer Bayram, Dembele, Emre Yeşilyurt (Sarıyer), Erdem Seçgin, Vlachomitros, Batuhan Kör, Emir Bars, Jefferson (Vanspor FK) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında Özgür Özel ve Erkan Baş da var

Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında 2 genel başkan var
Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş, ölüm tehditleri alıyor: Bu davadan vazgeçin yoksa...

Rojin'in babasına ölüm tehdidi
Doğu illerini ve İstanbul'u geride bıraktı: İşte 9 ayda en çok altın satın alınan ilimiz

Rakam inanılmaz! İşte 9 ayda en çok altın satın alınan ilimiz
Vatandaşı kandıran engelli pazarcı için savcılık harekete geçti

Türkiye'nin gündemine oturan pazarcı asıl şimdi yandı
Bahis skandalı sonrası TFF'de deprem: 45 isim istifa etti

Bahis skandalı sonrası TFF'de istifa depremi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sabıkalı sevgili, kadın gardiyana yapay zekayla oluşturduğu görüntüyle şantaj yaptı

Kadın gardiyana müstehcen videolu şantaj! CİMER'e bile mesaj yazmışlar
Eski İspanya Kralı 70 yıl sonra itiraf etti: Kardeşimi alnından vurup öldüren bendim

Eski kral 70 yıl sonra itiraf etti: Kardeşimi alnından vurup öldürdüm
Icardi'den bir garip paylaşım: Kendine bile yetemeyenlerin...

Icardi'den bir garip paylaşım: Kendine bile yetemeyenlerin...
Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi

Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi
Sabıkalı sevgili, kadın gardiyana yapay zekayla oluşturduğu görüntüyle şantaj yaptı

Kadın gardiyana müstehcen videolu şantaj! CİMER'e bile mesaj yazmışlar
Firar ettiği iddia edilen Alaattin Çakıcı bakın nerede görüntülendi

Yurt dışına kaçtığı iddia edilen Çakıcı bakın nerede görüntülendi
Cem Yılmaz 9 yıl sonra aynı karakterle dönüyor! Yayın tarihi belli oldu

Cem Yılmaz 9 yıl sonra aynı karakterle dönüyor
Jennifer Lawrence canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Ünlü oyuncu canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Icardi'yi öldürmek istemişler! Engel olan isim tam bomba

Icardi'yi öldürmek istemişler! Engel olan isim tam bomba
Bu dizilerde servet kazanıyorlar: En çok ücret alan erkek oyuncular belli oldu

Dizi başına rekor ücret! En çok kazanan erkek oyuncu açıklandı
DEM Partili Cengiz Çandar: Gece Ankara'daydım, Demirtaş saatler içinde tahliye olabilir

"Gece Ankara'daydım" deyip Demirtaş'la ilgili son haberi verdi
Milan Skriniar'dan maç sonuna damga vuran sözler: Hakem bana dedi ki...

Skriniar'dan maç sonuna damga vuran sözler: Hakem bana dedi ki...
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar

Kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.