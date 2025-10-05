Sarıyer, Sakaryaspor'a 2-1 Mağlup Oldu
Trendyol 1. Lig'in 9. hafta maçında Sarıyer, evinde Sakaryaspor'a 2-1 yenildi. Maçta önemli anlar ve goller öne çıktı.
Trendyol 1. Lig'in 9. hafta maçında Sarıyer, evinde karşılaştığı Sakaryaspor'a 2-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
16. dakikada Eşref Korkmazoğlu'nun ceza yayından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ceza sahası içindeki Vukovic'in eline çarptı. Hakem Oğuzhan Gökçen, penaltı noktasını gösterdi.
18. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Regattin'in şutunda kaleci Szumski meşin yuvarlağı kurtardı.
60. dakikada sağ taraftan Alaaddin Okumuş'un pasında topla buluşan Eren Erdoğan, ceza sahası dışı sağ çaprazdan uzak direğe şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
78. dakikada sol çaprazda Urie'nin şutunda Sakaryaspor savunmasından seken top kale önündeki Anziani'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1
90+1. dakikada sol taraftan Vukovic'in yaptığı ortada arka direkte Kakuta'nın göğsüyle dokunuşunda kaleci Alperen topu çeldi. Topun düştüğü noktada Burak Çoban bekletmeden pasını aktardı ve Akuazaoku kale önünde meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2
90+4. dakikada sağ taraftan Regattin'in ortasında topu alan Anziani, Batuhan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Oğuzhan Gökçen penaltı kararı verdi.
90+7. dakikada penaltı atışını kullanan Babacar'ın sol tarafa yaptığı vuruşta kaleci Szumski kurtardı. Altıpasın sol tarafında topu önünde bulan Anziani, meşin yuvarlağı tamamlayarak ağlara gönderdi. Ancak, penaltı atışı sırasında Sarıyerli oyuncuların ceza sahasına erken girmesi nedeniyle gol geçersiz sayıldı.
Stat: Yusuf Ziya Öniş
Hakemler: Oğuzhan Gökçen, Emrah Ünal, Selahattin Altay
Sarıyer: Alperen Uysal, Oğuzhan Berber, Metehan Mert, Djilobodji (Urie dk. 75), Eşref Korkmazoğlu, Traore, Berkay Aydoğmuş (Anziani dk. 46), Muhammed Mert (Emre Yeşilyurt dk. 46), Ömer Bayram (Camara dk. 81), Regattin, Dembele (Babacar dk. 65)
Yedekler: Furkan Akyüz, Fatih Kurucuk, Fethi Özer, Anıl Koç, Oğuzhan Yılmaz
Teknik Direktör: Yılmaz Vural
Sakaryaspor: Szumski, Serkan Yavuz (Kobiljar dk. 70), Salih Dursun (Batuhan Çakır dk. 46), Sadık Çiftpınar, Alaaddin Okumuş, Mete Kaan Demir (Akuazaoku dk. 89), Vukovic, Mirza Cihan (Eren Erdoğan dk. 46), Burak Çoban, Emre Demir (Ben Yedder dk. 46), Kakuta
Yedekler: Göktuğ Baytekin, Oğuzhan Açıl, Alparslan Demir, Abdurrahman Bayram, Doğukan Tuzcu
Teknik Direktör: Serhat Sütlü
Goller: Anziani (dk. 78) (Sarıyer), Eren Erdoğan (dk. 60), Akuazaoku (dk. 90+1) (Sakaryaspor)
Sarı kartlar: Traore, Oğuzhan Berber (Sarıyer), Vukovic, Burak Çoban, Sadık Çiftpınar, Eren Erdoğan, Akuazaoku (Sakaryaspor) - İSTANBUL