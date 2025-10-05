Sarıyer, Sakaryaspor'a 2-1 Mağlup Oldu

Haberler

Trendyol 1. Lig'in 9. hafta maçında Sarıyer, evinde Sakaryaspor'a 2-1 yenildi. Maçta önemli anlar ve goller öne çıktı.

Maçtan dakikalar

16. dakikada Eşref Korkmazoğlu'nun ceza yayından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ceza sahası içindeki Vukovic'in eline çarptı. Hakem Oğuzhan Gökçen, penaltı noktasını gösterdi.

18. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Regattin'in şutunda kaleci Szumski meşin yuvarlağı kurtardı.

60. dakikada sağ taraftan Alaaddin Okumuş'un pasında topla buluşan Eren Erdoğan, ceza sahası dışı sağ çaprazdan uzak direğe şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

78. dakikada sol çaprazda Urie'nin şutunda Sakaryaspor savunmasından seken top kale önündeki Anziani'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1

90+1. dakikada sol taraftan Vukovic'in yaptığı ortada arka direkte Kakuta'nın göğsüyle dokunuşunda kaleci Alperen topu çeldi. Topun düştüğü noktada Burak Çoban bekletmeden pasını aktardı ve Akuazaoku kale önünde meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2

90+4. dakikada sağ taraftan Regattin'in ortasında topu alan Anziani, Batuhan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Oğuzhan Gökçen penaltı kararı verdi.

90+7. dakikada penaltı atışını kullanan Babacar'ın sol tarafa yaptığı vuruşta kaleci Szumski kurtardı. Altıpasın sol tarafında topu önünde bulan Anziani, meşin yuvarlağı tamamlayarak ağlara gönderdi. Ancak, penaltı atışı sırasında Sarıyerli oyuncuların ceza sahasına erken girmesi nedeniyle gol geçersiz sayıldı.

Stat: Yusuf Ziya Öniş

Hakemler: Oğuzhan Gökçen, Emrah Ünal, Selahattin Altay

Sarıyer: Alperen Uysal, Oğuzhan Berber, Metehan Mert, Djilobodji (Urie dk. 75), Eşref Korkmazoğlu, Traore, Berkay Aydoğmuş (Anziani dk. 46), Muhammed Mert (Emre Yeşilyurt dk. 46), Ömer Bayram (Camara dk. 81), Regattin, Dembele (Babacar dk. 65)

Yedekler: Furkan Akyüz, Fatih Kurucuk, Fethi Özer, Anıl Koç, Oğuzhan Yılmaz

Teknik Direktör: Yılmaz Vural

Sakaryaspor: Szumski, Serkan Yavuz (Kobiljar dk. 70), Salih Dursun (Batuhan Çakır dk. 46), Sadık Çiftpınar, Alaaddin Okumuş, Mete Kaan Demir (Akuazaoku dk. 89), Vukovic, Mirza Cihan (Eren Erdoğan dk. 46), Burak Çoban, Emre Demir (Ben Yedder dk. 46), Kakuta

Yedekler: Göktuğ Baytekin, Oğuzhan Açıl, Alparslan Demir, Abdurrahman Bayram, Doğukan Tuzcu

Teknik Direktör: Serhat Sütlü

Goller: Anziani (dk. 78) (Sarıyer), Eren Erdoğan (dk. 60), Akuazaoku (dk. 90+1) (Sakaryaspor)

Sarı kartlar: Traore, Oğuzhan Berber (Sarıyer), Vukovic, Burak Çoban, Sadık Çiftpınar, Eren Erdoğan, Akuazaoku (Sakaryaspor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
