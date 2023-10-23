Sarıyer, GMG Kastamonuspor ile berabere kaldı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 10. hafta mücadelesinde konuk ettiği GMG Kastamonuspor ile 1-1 berabere kalan Sarıyer'in genel kaptanı Zafer Öztürk, karşılaşmada talihsiz bir gol yemelerine rağmen maçı çevirebileceklerine inandıklarını söyledi.

Öztürk, GMG Kastamonuspor maçına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İnegölspor ile hafta içi oynadığımız maç sonrası teknik direktör Cüneyt Dumlupınar ile yollarımız ayrıldı. Bu yüzden altyapı hocalarımızla sahaya çıktık. Karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak istiyorduk. Maçın bir pozisyonunda konsantrasyon eksikliği sebebiyle gol yememiz moralimizi bozdu. Tüm bunlara rağmen ikinci yarıda maçı çevirebileceğimize inandık. Sonrasında golü de bularak beraberliği yakaladık. Golden önce direkten dönen toplarımız ve inanılmaz bir baskımız vardı. Maç sonrası kulüp başkanımız Ercan Çamırcı ile beraber oyuncularımızı gösterdikleri azimden dolayı tebrik ettik." değerlendirmesinde bulundu.

Sarıyer'in ligde ses getirebilecek bir takım olduğunu söyleyen Öztürk, "Başarıya inanan bir oyuncu grubumuz var. Takımda inanılmaz bir kardeşlik havası da var. Kastamonuspor maçı sonrası bunu hissettik. İnşallah ikinci yarı eksiklerimizi tamamlayıp daha iyi olacağız. Hedeften uzakta kalmak istemiyoruz. Iğdır FK'ye karşı iyi hazırlanıp puan veya puanlar almak istiyoruz." diye konuştu.

"Play-off potasına yükseleceğimizi düşünüyorum"

Önlerinde zorlu bir süreç olduğunu aktaran Öztürk, "Ulaşım sıkıntısı sebebiyle Iğdır'da 3 gün kalmak zorunda kalacağız. Sonra Hatayspor ile Türkiye Kupası maçına çıkacağız. Bu maçın ardından da Somaspor ile kendi sahamızda oynayacağız. Iğdır FK ve Somaspor maçlarını kazanırsak, play-off potasına yükseleceğimizi düşünüyorum. Puan tablosuna baktığımızda alttaki takımlara karşı daha fazla puan kaybettiğimizi görüyoruz. Play-off potasındaki takımlara karşı daha yüksek motivasyonla sahaya çıkıyoruz ancak alttaki takımlara karşı motivasyonumuz düşük. Bunu dengelemeyi istiyoruz. Yeni hocamızla beraber bu dengeyi sağlamak ve sezon sonuna kadar play-off potasının içinde kalmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Cüneyt Dumlupınar'la yolların ayrılmasından sonra yeni teknik direktör arayışının devam ettiğini belirten Öztürk, "Prensipte bir hocayla anlaştık ama yönetim kurulu toplantısında bu anlaşma kesinlik kazanacak. Bu kulübe yakışacak, futbolculara ağabeylik yapabilecek ve kariyerinde başarılar yaşamış bir hocayla çalışmak istiyoruz. Sporcu kardeşlerimizle bütünleşen bir teknik ekip olduğu zaman hedefe ulaşmak daha kolay oluyor. Umarım yeni hocamız bunu başarabilir." şeklinde görüş belirtti.