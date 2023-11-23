Sarıyer'de Motosiklet Sürücülerine Denetim

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıyer'de motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimde kask ve koruma gözlüğü kontrolü yapıldı.

İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Sarıyer'de motosiklet sürücülerine yönelik denetim yaptı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıyer'de motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetim saat 10.00'da Zekeriyaköy sapağında başladı. Ekipler, durdurdukları motosiklet sürücülerinin kask, koruma gözlüğü takıp takmadığını kontrol etti. Motosiklet sürücülerinin JADU (Jandar Akıllı Devriye Uygulaması) uygulaması ile yüz taraması yapılarak genel bilgi taraması (GBT)'sine bakıldı.