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Sarıyer Belediyespor, Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop'u mağlup etti

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Spor Haberleri

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi üçüncü hafta maçında Sarıyer Belediyespor, sahasında Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop'u 3-1 mağlup etti.

Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi

Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül

Sarıyer Belediyespor: Lee, Begüm Hepkaptan, Drewniok, Merve Nezir, Ceylan Arısan, Gizem Aşçı (Simay Kurt, Işıl Öz, Aleyna Vence, Merve Tanıl, Çağla Erdem)

Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop: Micaya, Hande Korkut, Aslıhan Kılıç, Markova, Ceren Karagöl, Samedy (Derya Çayırgan, Merve İzbilir, Buket Yılmaz, Nur Özaydınlı, Burcu Şentürk)

Setler: 20-25, 25-15, 25-14, 25-16

Süre: 99 dakika (26, 24, 25, 24)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi üçüncü hafta maçında Sarıyer Belediyespor, sahasında Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop'u 3-1 mağlup etti.

Kaynak: AA / Spor

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