Sarıyer Belediyespor, Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop'u mağlup etti
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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi üçüncü hafta maçında Sarıyer Belediyespor, sahasında Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop'u 3-1 mağlup etti.
Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi
Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül
Sarıyer Belediyespor: Lee, Begüm Hepkaptan, Drewniok, Merve Nezir, Ceylan Arısan, Gizem Aşçı (Simay Kurt, Işıl Öz, Aleyna Vence, Merve Tanıl, Çağla Erdem)
Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop: Micaya, Hande Korkut, Aslıhan Kılıç, Markova, Ceren Karagöl, Samedy (Derya Çayırgan, Merve İzbilir, Buket Yılmaz, Nur Özaydınlı, Burcu Şentürk)
Setler: 20-25, 25-15, 25-14, 25-16
Süre: 99 dakika (26, 24, 25, 24)
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi üçüncü hafta maçında Sarıyer Belediyespor, sahasında Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop'u 3-1 mağlup etti.
Kaynak: AA / Spor