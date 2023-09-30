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Sarıyer Belediyespor, Beşiktaş Ayos'u 3-0 Yendi

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Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley C Grubu maçında Sarıyer Belediyespor, Beşiktaş Ayos'u 3-0 yendi.

Salon: Cengiz Göllü

?Hakemler: Saadettin Deneri Öznur Tosun

Sarıyer Belediyespor: Merve Tanıl, Lee Simone Alexandr, Begüm Hepkaptan, Kimberly Drewniok, Simonenko, Aleyna Vence, (Simay Kurt, Işıl Öz, Gizem Mısra Aşcı, Aslı Tecimer, Çağla Erdem)

Beşiktaş Ayos: Çağla Akın, Wilma Rosell Salas, Bahat Toksoy Guidetti, Brakocevic, Fulden Ural, Efimova, (Duru Aksu, Ecem Aknam Hilal Kocakara, Bengisu Aygün, Demidova)

Setler: 25-23, 25-11, 25-18

Süre: 84 dakika (32, 24, 28)

Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley C Grubu maçında Sarıyer Belediyespor, Beşiktaş Ayos'u 3-0 yendi.

Kaynak: AA / Spor

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