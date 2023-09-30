Sarıyer Belediyespor, Beşiktaş Ayos'u 3-0 Yendi
Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley C Grubu maçında Sarıyer Belediyespor, Beşiktaş Ayos'u 3-0 yendi.
Salon: Cengiz Göllü
?Hakemler: Saadettin Deneri Öznur Tosun
Sarıyer Belediyespor: Merve Tanıl, Lee Simone Alexandr, Begüm Hepkaptan, Kimberly Drewniok, Simonenko, Aleyna Vence, (Simay Kurt, Işıl Öz, Gizem Mısra Aşcı, Aslı Tecimer, Çağla Erdem)
Beşiktaş Ayos: Çağla Akın, Wilma Rosell Salas, Bahat Toksoy Guidetti, Brakocevic, Fulden Ural, Efimova, (Duru Aksu, Ecem Aknam Hilal Kocakara, Bengisu Aygün, Demidova)
Setler: 25-23, 25-11, 25-18
Süre: 84 dakika (32, 24, 28)
Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley C Grubu maçında Sarıyer Belediyespor, Beşiktaş Ayos'u 3-0 yendi.
Kaynak: AA / Spor