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Sarıyer Belediyespor, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 Yendi

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Voleybol Vodofone Sultanlar Ligi 10. haftasında Sarıyer Belediyespor, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi. Maçın süresi 81 dakika sürdü.

Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi

Hakemler: Erol Akbulut, Aylin Turnaoğlu

Sarıyer Belediyespor: Simonenko, Aleyna Vence, Merve Tanıl, Simon Lee, Begüm Hepkaptan, Drewniok (Işıl Öz, Simay Kurt, Gizem Aşçı, Çağla Erdem)

Aydın Büyükşehir Belediyespor : Carlini, Sara Loda, Ecenur Aksoy, Nicoletti, Fatma Şekerci, Özgenur Çetier (Çerağ Düzeltir, Ayşe Çürük, Çağla Salih, Selin Adalı, Firdevs Kiremitçi, Tuğçe Akman)

Setler: 25-22, 25-19, 25-16

Süre: 81 dakika (28, 27, 26)

Voleybol Vodofone Sultanlar Ligi 10. haftasında Sarıyer Belediyespor, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

Kaynak: AA / Spor

Büyükşehir Belediyespor voleybol Sarıyer Aydın Spor Haberler

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