Sarıyer Belediyespor, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 Yendi
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Voleybol Vodofone Sultanlar Ligi 10. haftasında Sarıyer Belediyespor, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi. Maçın süresi 81 dakika sürdü.
Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi
Hakemler: Erol Akbulut, Aylin Turnaoğlu
Sarıyer Belediyespor: Simonenko, Aleyna Vence, Merve Tanıl, Simon Lee, Begüm Hepkaptan, Drewniok (Işıl Öz, Simay Kurt, Gizem Aşçı, Çağla Erdem)
Aydın Büyükşehir Belediyespor : Carlini, Sara Loda, Ecenur Aksoy, Nicoletti, Fatma Şekerci, Özgenur Çetier (Çerağ Düzeltir, Ayşe Çürük, Çağla Salih, Selin Adalı, Firdevs Kiremitçi, Tuğçe Akman)
Setler: 25-22, 25-19, 25-16
Süre: 81 dakika (28, 27, 26)
Voleybol Vodofone Sultanlar Ligi 10. haftasında Sarıyer Belediyespor, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.
Kaynak: AA / Spor