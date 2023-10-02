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Sarıyer Belediyespor, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 Yendi

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Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley C Grubu maçında Sarıyer Belediyespor, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi. Grubunu 9 puanla lider tamamlayan Sarıyer Belediyespor, çeyrek finale yükseldi.

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Yasin Okumuş, Melike Erol Özkan

Aydın Büyükşehir Belediyespor : Çağla Salih, Loda, İlayda Uçak, Nicoletti, Tuğçe Akman, Özge Nur Çetiner (Gizem Çerağ Düzeltir, Selin Adalı, Simay Cinbaz, Ayşe Çürük, Fatma Şekerci, Ecenur Aksoy, Firdevs Kiremitçi)

Sarıyer Belediyespor: Lee, Drewniok, Simonenko, Aleyna Vence, Gizem Mısra Aşçı (Simay Kurt, Işıl Öz, Aslı Tecimer, Begüm Hepkaptan, Ceylan Arısan, Merve Nezir)

Setler: 15-25, 16-25, 15-25

Süre: 74 dakika (22, 25, 27)

Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley C Grubu maçında Sarıyer Belediyespor, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

Grubunu 9 puanla lider tamamlayan Sarıyer Belediyespor, çeyrek finale yükseldi.

Kaynak: AA / Spor

Büyükşehir Belediyespor voleybol Sarıyer Aydın Spor Haberler

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