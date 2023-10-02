Sarıyer Belediyespor, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 Yendi
Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley C Grubu maçında Sarıyer Belediyespor, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi. Grubunu 9 puanla lider tamamlayan Sarıyer Belediyespor, çeyrek finale yükseldi.
Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Yasin Okumuş, Melike Erol Özkan
Aydın Büyükşehir Belediyespor : Çağla Salih, Loda, İlayda Uçak, Nicoletti, Tuğçe Akman, Özge Nur Çetiner (Gizem Çerağ Düzeltir, Selin Adalı, Simay Cinbaz, Ayşe Çürük, Fatma Şekerci, Ecenur Aksoy, Firdevs Kiremitçi)
Sarıyer Belediyespor: Lee, Drewniok, Simonenko, Aleyna Vence, Gizem Mısra Aşçı (Simay Kurt, Işıl Öz, Aslı Tecimer, Begüm Hepkaptan, Ceylan Arısan, Merve Nezir)
Setler: 15-25, 16-25, 15-25
Süre: 74 dakika (22, 25, 27)
Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley C Grubu maçında Sarıyer Belediyespor, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.
Grubunu 9 puanla lider tamamlayan Sarıyer Belediyespor, çeyrek finale yükseldi.