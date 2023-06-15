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Sarıoğlanspor 3 yeni transfer yaptı

Sarıoğlanspor 3 yeni transfer yaptı

Spor Haberleri

Kayseri Süper Amatör Küme takımlarından Sarıoğlanspor, dış transferde Ramazan Durdu, Selim Yağmur ve Burak Aslan'ı kadrosuna kattı.

Sarıoğlanspor dış transferde kadrosuna 3 yeni ismi dahil etti.

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Sarıoğlanspor'da transfer harekatı başladı. Teknik Direktörlüğe Yavuz Hastoprakçılar'ı getiren Sarıoğlanspor ardından transfer için düğmeye bastı. Sarıoğlanspor dış transferde geçen sezon Erciyes Esen Makina FK forması giyen Ramazan Durdu, Selim Yağmur ve Kayserigücü FK'dan Burak Aslan'ı kadrosuna kattı. Sarıoğlanspor Kulübünden yapılan açıklamada, " Takımımız yeni sezon öncesi dış transferde profesyonel olarak forma giyen Ramazan Durdu, Selim Yağmur ve Burak Aslan ile anlaşma sağlamıştır. Kulüp başkanlarına ve yöneticilere teşekkür eder, Sarıoğlanspor'a hayırlı olmasını dileriz" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Burak Aslan Kayseri Spor Haberler

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