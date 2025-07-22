Sarıkamış'ta Yaz Kur'an Kursları İçin Futbol Turnuvası Düzenlendi

Sarıkamış'ta Yaz Kur'an Kursları İçin Futbol Turnuvası Düzenlendi
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, yaz Kur'an kurslarına katılan öğrenciler arasında düzenlenen futbol turnuvası başladı. Turnuva, çocuklara spor sevgisini aşılamayı ve sosyal kaynaşmayı hedefliyor.

Sarıkamış'ta, yaz Kur'an kurslarına katılan öğrenciler arasında düzenlenen futbol turnuvası başladı.

İlçe Müftülüğü ve Gençlik ile Spor İlçe Müdürlüğü'nün iş birliğiyle gerçekleştirilen turnuva, çocuklara hem sporu sevdirmeyi hem de sosyal kaynaşmayı amaçlıyor.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 18 farklı Kur'an kursu takımıyla gerçekleşen organizasyonda, "Minikler" (7-10 yaş) ve "Yıldızlar" (11-14 yaş) kategorileri yer alıyor. İlk gün Sarıkamış İlçesi Stadyumunda başlayan turnuva, bir birinden çekişmeli karşılaşmalara ev sahipliği yapıyor. Turnuvada öğrencilerin kıyasıya mücadelesi nefesleri kesiyor. Yaklaşık 10 gün sürecek turnuva da dereceye giren takımlara ödül verilecek. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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