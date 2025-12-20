Haberler

Alp Disiplini FIS Sarıkamış Cup, 21 ülkeden 126 sporcuyla düzenlenecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars'ın Sarıkamış Kayak Merkezi, Alp Disiplini FIS Sarıkamış Cup'a ev sahipliği yapacak. 22-25 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek organizasyona 21 ülkeden 126 sporcu katılacak.

Kars'ın kış turizm merkezi Sarıkamış, uluslararası bir dev organizasyona daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Alp Disiplini Uluslararası Kayak ve Snowboard Federasyonu (FIS) tarafından organize edilen 'Alp Disiplini FIS Sarıkamış Cup', 22-25 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Dünya çapında kayak sporunun en prestijli organizasyonlarından biri olan FIS Cup kapsamında, Sarıkamış'ın eşsiz sarıçam ormanları arasındaki pistlerde heyecan doruğa çıkacak. Yarışmalara bu yıl 21 farklı ülkeden toplam 126 profesyonel sporcu katılarak zirve mücadelesi verecek.

Sarıkamış Kayak Merkezi'nin yeni kış sezonu açılışıyla eş zamanlı olarak düzenlenen organizasyon, bölgenin tanıtımı ve kış sporları turizmi açısından büyük önem taşıyor. Dünyanın sadece belirli bölgelerinde görülen 'kristal kar' yapısıyla sporcuların favorisi olan Sarıkamış pistleri, bu büyük yarış için tüm hazırlıklarını tamamladı.

22-25 Aralık 2025 tarihinde Sarıkamış Kayak Merkezi'nde düzenlenecek şampiyonaya 21 ülkeden, 126 elit sporcu katılacak. Sarıkamış Cup, hem yerli hem de yabancı kayak tutkunlarını, bu eşsiz görsel şöleni izlemek üzere Kars'ın beyaz örtüsüne davet ediyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Milli Savunma Bakanı Güler: SDG mutabakata uymazsa kimseye sormadan gerekeni yaparız

Ankara'dan en net harekat mesajı: Kimseye sormadan gerekeni yaparız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sıla Saraydemir kraliçe oldu! İlk tebrik annesinden geldi, benzerlik şaşırttı

Kraliçe oldu! İlk tebrik annesinden geldi, benzerlik şaşırttı
'Ağzı yamulmuş' denilen Samar Dadgar iddialara yanıt verip sebebini açıkladı

'Ağzı yamulmuş' denildi! İddialara yanıt verip sebebini açıkladı
Resmen buz kesti! İşte Türkiye'nin en soğuk noktası

Resmen buz kesti! İşte Türkiye'nin en soğuk noktası
İçişleri Bakanlığı: İzmit'te bulunan İHA, Rusya'ya ait

Kocaeli'de düşen İHA'nın ait olduğu ülke belli oldu
Sıla Saraydemir kraliçe oldu! İlk tebrik annesinden geldi, benzerlik şaşırttı

Kraliçe oldu! İlk tebrik annesinden geldi, benzerlik şaşırttı
'Gibi'nin yıldızı Feyyaz Yiğit baba oldu

Feyyaz Yiğit'ten hayranlarını sevindiren haber: Candaş Tolga Işık duyurdu
Ankara'da öğretmenleri ile alay eden öğrencilere verilen ceza belli oldu

Bu görüntülerin bedeli öğrencilere ağır oldu
Nazdar Barzani ile Kahraman Zülfikar İzol evlendi! Geline kilolarca altın takıldı

Yok böyle düğün! Geline kilolarca altın takıldı
Bakanlık Epstein arşivini açtı, Bill Clinton ve Michael Jackson da var! İşte fotoğraflar

Bakanlık Epstein arşivini açtı! Aralarında eski ABD başkanı da var
Mansur Yavaş mahkemeye gitmişti! Melih Gökçek 6 yıl sonra lojmanı boşalttı

Mansur Yavaş mahkemeye gitmişti! Melih Gökçek 6 yıl sonra boşalttı
6. rauntta nakavt! Jake Paul-Anthony Joshua maçında kazanan belli oldu

Günlerdir beklenen maçta kazanan belli oldu
Kenan Tekdağ'dan Ela Rümeysa Cebeci iddialarına cezaevinden yanıt

Kenan Tekdağ'dan Ela Rümeysa iddialarına cezaevinden yanıt
İfadeye çağrılan Sadettin Saran İstanbul'a geldi! İşte ilk sözleri

İfadeye çağrılan Saran İstanbul'a geldi! İşte ilk sözleri
title