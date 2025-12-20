Alp Disiplini FIS Sarıkamış Cup, 21 ülkeden 126 sporcuyla düzenlenecek

Kars'ın kış turizm merkezi Sarıkamış, uluslararası bir dev organizasyona daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Alp Disiplini Uluslararası Kayak ve Snowboard Federasyonu (FIS) tarafından organize edilen 'Alp Disiplini FIS Sarıkamış Cup', 22-25 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Dünya çapında kayak sporunun en prestijli organizasyonlarından biri olan FIS Cup kapsamında, Sarıkamış'ın eşsiz sarıçam ormanları arasındaki pistlerde heyecan doruğa çıkacak. Yarışmalara bu yıl 21 farklı ülkeden toplam 126 profesyonel sporcu katılarak zirve mücadelesi verecek.

Sarıkamış Kayak Merkezi'nin yeni kış sezonu açılışıyla eş zamanlı olarak düzenlenen organizasyon, bölgenin tanıtımı ve kış sporları turizmi açısından büyük önem taşıyor. Dünyanın sadece belirli bölgelerinde görülen 'kristal kar' yapısıyla sporcuların favorisi olan Sarıkamış pistleri, bu büyük yarış için tüm hazırlıklarını tamamladı.

22-25 Aralık 2025 tarihinde Sarıkamış Kayak Merkezi'nde düzenlenecek şampiyonaya 21 ülkeden, 126 elit sporcu katılacak. Sarıkamış Cup, hem yerli hem de yabancı kayak tutkunlarını, bu eşsiz görsel şöleni izlemek üzere Kars'ın beyaz örtüsüne davet ediyor. - KARS