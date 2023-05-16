Şarık Tara-Atatürk'ü Anma Gençlik Kupası Yelken Yarışları, Göcek'te başladı

Muğla'da Göcek Yat Kulübü (GYK) tarafından düzenlenen Şarık Tara-Atatürk'ü Anma Gençlik Kupası Yelken Yarışları'nın startı verildi.

Fethiye Körfezi ve Göcek koylarını kapsayan 6 mücadeleden oluşan yarışlara 19 ülkeden 69 teknede 528 sporcu katıldı.

Organizasyon, Göcek Koyu'ndan üçgen rotadaki şamandıra yarışıyla başladı.

GYK Başkan Yardımcısı Onur Ugan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yarışların bu yıl 23'üncüsünün düzenlendiğini söyledi.

Geçen yıl 50 olan tekne sayısının 69'a yükselmesinin önemli bir başarı olduğunu ifade eden Ugan, "Her yıl katılan tekne sayısı artıyor. Sezona güzel bir yelken yarışıyla başlıyoruz. Buradan elde edilen gelir, bölgedeki çocukları yelken sporuyla buluşturmak için kullanılıyor. İnanıyoruz ki ilerleyen yıllarda katılım daha da artacak. Bölgemize hem ticari ve turistik anlamda katkı sağlanıyor hem de yeni sporcular yetişiyor." diye konuştu.

Yelken yarışları, 19 Mayıs'ta sona erecek.