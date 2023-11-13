Sarıgöl Belediyespor, Üzümovalı Gençlikspor'u mağlup etti

Manisa 1. Amatör Salihli B Grubu'nda mücadele veren Sarıgöl Belediyespor, deplasmanda oynadığı Alaşehir Üzümovalı Gençlikspor'u 3-1 mağlup ederek, üst üste 6'ncı galibiyetini aldı.

Yeni sezona fırtına gibi başlayan Sarıgöl Belediyespor, ligdeki 6. maçından da galibiyetle döndü. B Grubu'nda namağlup olarak liderliğini sürdüren Sarıgöl ekibi, son olarak deplasmanda Alaşehir Üzümovalı Gençlikspor'u da 3-1 mağlup etti. 18 puanla şampiyonluğun büyük adaylarından olan Sarıgöl Belediyespor'un teknik sorumlusu Ercan Akdeniz, başarılarının sırrının takım ruhunu sahaya iyi yansıtmalarından kaynaklandığını söyledi. Akdeniz, "Sarıgöl Belediyespor takımında oynayan tüm oyuncularımız alt yapıdan yetişen oyuncularımızdır. Hiç transfer yapmadık. Biz her maçımızı takım oyunuyla oynamaktayız. Hedeflerimize ulaşmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Sarıgöl'ü futbolda bir marka haline getirmek için elimizden geleni yapacağız" dedi. - MANİSA