Sarıgöl Belediyespor Salihli Sanayispor'u 7-2 Yendi

Manisa 1. Amatör Küme Salihli Grubunda mücadele eden Sarıgöl Belediyespor sahasında Salihli Sanayispor'u 7-2 gibi farklı bir skorla yenerken 12. maçında 12. galibiyetini aldı.

Maçın her iki yarısında da oyun üstünlüğünü elinde tutan Sarıgöl Belediyespor takımı birinci ve ikinci yarıda Engin'in 5 golü, Ahmet ve Hüseyin'in birer golü ile maçı 7-2 kazanırken rakip takımın iki golünü de Erce kaydetti.

Maç boyunca Sarıgöl Dallas Tayfa Grubu takımlarını yalnız bırakmadı.

Sarıgöl Belediyespor Teknik Direktörü Ercan Akdeniz, "Hedefimize emin adımlarla yürüyoruz. Bu galibiyetle 12'de 12 yaptık. Oyuncularımı kutlarım." dedi. - MANİSA