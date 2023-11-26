Sarıgöl Belediyespor 8. haftada 8. galibiyetini aldı

Sarıgöl Belediyespor 1. Amatör Küme Salihli B Grubu'nda hiç fire vermeden yola devam eden Sarıgöl Belediyespor Salihli deplasmanında Kemerdamları'nı 4-0 yenerek 8. haftada 8. galibiyetini aldı.

Manisa 1. Amatör Küme Salihli B Grubu'nda mücadele veren Sarıgöl Belediyespor Salihli deplasmanında Kemerdamları ile oynadığı maçı 4-0 gibi net bir skorla kazanarak ligde 8'de 8 yaparak namağluğ liderliğini devam ettirdi.

Takımın oyunundan memnun olduğunu ve şampiyonluğa emin adımlarla ilerlediklerini kaydeden Sarıgöl Belediyespor Teknik Direktörü Ercan Akdeniz "Takım olarak disiplinli bir oyun oynamaktayız. Takıimda her futbolcu Sarıgöl aşkı ile oynuyor çünkü takımda dışarıdan biri yok. Şampiyonluğa adım adım ilerliyoruz." dedi. - MANİSA