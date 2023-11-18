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Sarıgöl Belediyespor 7'de 7 yaparak liderliğini sürdürdü

Manisa 1. Amatör küme Salihli Grubunda mücadele eden Sarıgöl Belediyespor, kendi evinde karşılaştığı Salihli Ayyıldızspor'u 2-0 yenerek 7'de 7 yaptı. Hakan ve Mert'in attığı gollerle Sarıgöl Belediyespor galibiyet elde etti. Teknik Direktör Ercan Akdeniz, takım oyuncularını kutlayarak tebrik etti.