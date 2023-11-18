Sarıgöl Belediyespor 7'de 7 yaparak liderliğini sürdürdü
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Manisa 1. Amatör küme Salihli Grubunda mücadele eden Sarıgöl Belediyespor, kendi evinde karşılaştığı Salihli Ayyıldızspor'u 2-0 yenerek 7'de 7 yaptı. Hakan ve Mert'in attığı gollerle Sarıgöl Belediyespor galibiyet elde etti. Teknik Direktör Ercan Akdeniz, takım oyuncularını kutlayarak tebrik etti.
Manisa 1. Amatör küme Salihli Grubunda mücadele eden Sarıgöl Belediyespor ligin 7. haftasında kendi evinde karşılaştığı Salihli Ayyıldızspor'u 2-0 yenerek 7'de 7 yaptı.
Maçın 35. dakikasında Hakan güzel bir şutla takımını 1-0 öne geçiren golü atarken, maçın 55. dakikasında Mert'in attığı golle Sarıgöl Belediyespor karşılaşmayı 2-0 kazanmasını bildi.
Sarıgöl Belediyespor aldığı galibiyetle 7'de 7 yaparak namağlup unvanı ve liderliğini sürdürdü.
Maç sonunda Sarıgöl Belediyespor Teknik Direktörü Ercan Akdeniz, takım oyuncularını kutlayarak tebrik etti. - MANİSA