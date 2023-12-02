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Sarıgöl Beldiyespor, Salihli 45 FK'yı 2-0 yenerek liderliğini sürdürdü

2 Aralık 2023 18:11 Son Güncelleme: 18:13 Abone Ol

Manisa 1. Amatör Salihli B Grubunda mücadele eden Sarıgöl Beldiyespor, Salihli 45 FK takımını 2-0 yenerek dokuz maçlık yenilmezlik serisini sürdürdü. Teknik Direktör Ercan Akdeniz, oyuncularını disiplinli oyunlarından dolayı kutladı.