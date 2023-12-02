Sarıgöl Beldiyespor, Salihli 45 FK'yı 2-0 yenerek liderliğini sürdürdü
Manisa 1. Amatör Salihli B Grubunda mücadele eden Sarıgöl Beldiyespor, Salihli 45 FK takımını 2-0 yenerek dokuz maçlık yenilmezlik serisini sürdürdü. Teknik Direktör Ercan Akdeniz, oyuncularını disiplinli oyunlarından dolayı kutladı.
Manisa 1. Amatör Salihli B Grubunda mücadele eden Sarıgöl Beldiyespor Salihli'de oynadığı Salihli 45 FK takımını birinci ve ikinci yarıda attığı gollerle 2-0 yenerek yenilmezlik serisini dokuz maça çıkararak namağlup liderliğini devam ettirdi.
Maçın birinci yarısında Hüseyin Bilen ikinci yarısında Ahmet Daban'ın golleri ile galip gelen Sarıgöl Belediyespor takımı Teknik Direktörü Ercan Akdeniz, "Hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Oyuncularımı kutlarım. Önemli olan disiplinli oynamak." dedi. - MANİSA