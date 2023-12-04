Sarayköyspor, Döşemealtıspor'u 3-0 mağlup etti

Bölgesel Amatör Lig 5. grup ekiplerinden Sarayköyspor, 8'inci hafta karşılaşmasında Döşemealtıspor'a konuk oldu. Sarayköyspor deplasmanda karşılaştığı Döşemenaltıspor'u 3-0 mağlup etti.

Mücadeleye iyi başlayan Sarayköyspor, 25'inci dakikada 1-0 öne geçmeye başardı. İlk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda Antalya ekibine adeta kabus yaşatan kırmızı-siyahlı ekip 53'üncü dakikada bulduğu gol ile farklı ikiye çıkardı. İkinci yarıda da oyun üstünlüğünü koruyan Sarayköyspor 81'inci dakikada bulduğu gol le maçın skorunu belirledi.

Antalya ekibine 3 golle deviren kırmızı-siyahlılar maçın ardından büyük sevinç yaşadı. Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, karşılaşmanın sona ermesiyle birlikte takım ve teknik heyeti tebrik etti.

Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş maçın ardından, "Takımımıza güveniyoruz" dedi.

Başkan Özbaş takımlarının deplasmanda çok iyi mücadele ederek önemli bir galibiyet aldığını belirtti. Alınan sonuçtan memnun olduklarını dile getiren Başkan Özbaş, "Antalya'da kıymetli bir 3 puan kazanan takımımız bizleri sevindirdi. Lig uzun bir maraton. Takımımıza güveniyoruz" dedi. - DENİZLİ