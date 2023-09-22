Sarayköyspor, Denizli'yi Bölgesel Amatör Ligde Temsil Edecek

Yeni sezonda Denizli'yi Bölgesel Amatör Ligde temsil edecek olan Sarayköyspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Sportif Direktör Mert Sütçü, amacın Denizli'yi en iyi şekilde temsil etmek olduğunu belirtti.

Yeni sezonda Denizli'yi Bölgesel Amatör Ligde temsil edecek olan Sarayköyspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, Sportif Direktör Mert Sütçü amaçlarının Denizli'yi en iyi şekilde temsil etmek olduğunu söyledi.

2023-2024 sezonunda Denizli'yi Bölgesel Amatör Ligde temsil edecek üç takımdan birisi olan Sarayköyspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken Sportif Direktör Mert Sütçü amaçlarının Denizli'yi en iyi şekilde temsil etmek olduğuna dikkat çekerek "Bunun için iyi bir kadro kurduk. Güvendiğimiz bir teknik heyet ile yeni sezona başladık. Sezon hazırlıklarına başlayalı yaklaşık 45 gün oldu. İyi bir hazırlık süreci geçiriyoruz. İnşallah seyircimizin de desteği ile hedefimize ulaşırız" dedi.

"Grup ile ilgili çekincemiz yok TFF ne diyorsa o"

Son günlerde basında ve kamuoyunda yer alan grup ile ilgili gelişmeler ve söylentilere de değinen Sportif Direktör Sütçü "Bizim Sarayköyspor olarak gruplarla ilgili bu konuda bir çekincemiz bir sorunumuz yok. Türkiye Futbol federasyonu ne diyorsa o biz onu kabul ederiz. Amacımız Sarayköy'ü en iyi şekilde temsil ederek taraftarlarımıza layık olabilmek. Bunun için o grup olmuş, bu grup olmuş hiç önemli değil" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ