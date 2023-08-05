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Saraybosna'da Bentbasa Uçurum Dalışları Gerçekleştirildi

Spor Haberleri

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da SporTur Derneği organizatörlüğünde düzenlenen uçurum dalışlarına bölge ülkelerden sporcular katıldı. Yarışmacılar, Miljacka Nehri'ne bırakılarak görsel şölen yaşattı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Bentbasa Uçurum Dalışları gerçekleştirildi.

SporTur Derneği organizatörlüğünde bu yıl 9'uncusu düzenlenen uçurum dalışlarına Bosna Hersek başta olmak üzere bölge ülkelerden sporcular katıldı.

Kendilerini yüksek platformdan Miljacka Nehri'nin soğuk sularına bırakan yarışmacılar, dalışlara yoğun ilgi gösteren Saraybosnalılar ile şehirdeki turistlere görsel şölen yaşattı.

Yarışmada birinciliği Karadağlı Evald Krnic, ikinciliği Bosna Hersekli Igor Arsenic, üçüncülüğü Karadağlı Rade Stefanovic elde etti.

Kaynak: AA / Ahmet Nurduhan - Spor

Saraybosna Spor Haberler

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