Saran Group'un yayın haklarını aldığı LaLiga'nın tanıtımı yapıldı

Saran Group'un yayın haklarını aldığı İspanya 1. Futbol Ligi'nin (LaLiga) tanıtımı yapıldı.

Hilton Bomonti'de düzenlenen basın toplantısına LaLiga Türkiye Temsilcisi Mete Türkmenoğlu ve S Sport Futbol İçerikleri Sorumlusu Ali Erim katıldı.

LaLiga'nın fikstür, takımlar ve yıldız futbolcularına ilişkin bilgi veren Mete Türkmenoğlu, kulüpler için farklı ülkelerde daha köklü bir taraftar kitlesi yaratmak amacıyla çalışmalar yapıldığını kaydetti.

Ligin global proje kapsamında 45 ülke belirleyerek hepsine bir temsilci gönderdiğini belirten Türkmenoğlu, "Son yıllarda dünya çapında genellikle Premier Lig ile makası daralttık veya öne geçtik. Geçen yıllardaki S Sport'un Premier Lig'e verdiği ilgi ve yayın kalitesiyle Türkiye'de geriye düşmeye başlamıştık. Aslında Ronaldo ve Messi gibi isimler ayrılsa da futbol kalitesi değişmedi. Türkiye, stratejik bir pazar. Futbolu çok seven bir ülke. 80 milyon kişiden bahsediyoruz. Burada amacımız Türkiye'de izlenebilirlik açısından her zaman Süper Lig'in arkasında ikinci lig olmak." değerlendirmesinde bulundu.

Türkmenoğlu, sosyal medyada en çok takipçiye sahip Avrupa ligi olarak öne çıkan LaLiga'nın dijital ekosisteminde 17 farklı platformda 20 dilde içerik sağladığını dile getirdi.

Mete Türkmenoğlu, kulüplerin stat, tesis ve teknoloji gibi projelerini hayata geçirmesi için LaLiga'nın yerel içerikler sağladığını ve kaynak yaratmaya çalıştığını ifade etti.

LaLiga'nın 5 sezon için S Sport ve S Sport Plus üzerinden izleyicilerle buluşacağını hatırlatan Ali Erim ise "Hemen hemen tüm karşılaşmaları yayımlayacağız. Karşılaşmaların 20 milyon izleyiciye ulaşmasını amaçlıyoruz. Hazırladıkları haftalık ve aylık programlarla LaLiga bizi çok heyecanlandırdı. LaLiga'nın Türkiye'deki algısını, ilgisini S Sport ile beraber başka bir seviyeye çekmek istiyoruz. Ligin, yayıncılık kalitemizle Türkiye'de çok daha farklı noktaya gelmesini bekliyoruz. 10 karşılaşma da farklı saatlerde oynanıyor. Tamamı S Sport kalitesiyle yayımlanacak." diye konuştu.