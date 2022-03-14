Saran Group, Süper Lig yayın ihalesinde 1-B (hafta sonu 68 maç) ve 1-C (hafta içi 36 maç) paketleri için gerekli sözleşmeyi imzaladığını duyurdu. - Haberler

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Saran Group, Süper Lig yayın ihalesinde 1-B (hafta sonu 68 maç) ve 1-C (hafta içi 36 maç) paketleri için gerekli sözleşmeyi imzaladığını duyurdu.

AA - Emre Doğan - Spor
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Saran Group, Süper Lig yayın ihalesinde 1-B (hafta sonu 68 maç) ve 1-C (hafta içi 36 maç) paketleri için gerekli sözleşmeyi imzaladığını duyurdu.

Saran Group, Süper Lig yayın ihalesinde 1-B (hafta sonu 68 maç) ve 1-C (hafta içi 36 maç) paketleri için gerekli sözleşmeyi imzaladığını duyurdu.

Saran Group, Süper Lig yayın ihalesinde 1-B (hafta sonu 68 maç) ve 1-C (hafta içi 36 maç) paketleri için gerekli sözleşmeyi imzaladığını duyurdu.

AA / Emre Doğan - Spor

Spor Toto Süper Lig, Spor, Haberler

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