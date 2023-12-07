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Sarah van Aalen: VakıfBank'taki en büyük fark kazanma baskısı

7 Aralık 2023 10:10 Son Güncelleme: 10:11 Abone Ol

"O maçın birkaç hafta sonrasında VakıfBank, menajerimle iletişime geçti". "Kulüptekiler bütün kupaları kazanmanızı bekliyor". "Guidetti, önerilere ve fikirlere her zaman açık bir insan". "Buradaki insanların voleybolu ne kadar yoğun bir şekilde yaşadığını görmek gerçekten çok güzel". "Artık antrenmanlara bir saat önce geliyorum çünkü trafik beni korkutuyor". Sinan Atalay: Bizim hedefimiz Europe Cup'ta şampiyonluk. "Bu galibiyet başkanımızın şansı oldu". FENERBAHÇE. 13.00 Sarı-lacivertli ekip, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını ilk bölümü basına açık antrenman ile sürdürecek. BEŞİKTAŞ. 11.00 Siyah-beyazlılarda Fenerbahçe derbisinin hazırlıkları devam edecek. GALATASARAY. 12.00 Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndaki deprem konutlarının imza törenine katılacak. (ANKARA). 18.00 Sarı-kırmızılılarda Adana Demirspor maçının hazırlıkları tamamlanacak. FUTBOL FEDERASYONU. İtalya'nın Başkenti Roma düzenlenecek Avrupa-Akdeniz Mükemmeliyet Ödülleri'nde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF) Mehmet Büyükekşi ve A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'ya ödül verilecek. HAKEMLER AÇIKLANACAK. Süper Lig'de 15'inci hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklanacak. Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin de hakemi belli olacak. TÜRKİYE KUPASI. 13.00 Sivasspor - Arnavutköy Belediye. 13.00 Manisa FK - GMG Kastamonuspor. 15.00 Gaziantep FK - Etimesgut Belediyespor. 17.00 MKE Ankaragücü - İskenderunspor. 19.00 Çaykur Rizespor - Bucaspor 1928. 21.00 Başakşehir FK - Şanlıurfaspor. PFDK VE TAHKİM. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak. BASKETBOL. EuroLeague. 22.00 ALBA Berlin - Anadolu Efes