Sapanca Off-Road Takımı, Arnavutköy Festivali'nde 5 Kupa Kazandı
İstanbul Arnavutköy'de düzenlenen off-road festivalinde Sapanca Off-Road Kulübü, zorlu yarışmalarda gösterdiği performansla 5 kupa kazandı. Sporcular, hem 'Extreme' hem de 'Engelli Hız Etabı' kategorilerinde birincilik ve üçüncülük elde ederek büyük bir başarıya imza attı.

İstanbul Arnavutköy'de 1-2 Kasım 2025 tarihlerinde düzenlenen off-road festivalinde Sakaryalı sporcular, elde ettikleri derecelerle Sapanca'ya 5 kupa birden kazandırdı.

Arnavutköy'de düzenlenen organizasyona dört araçla katılan Sapanca ekibi, hem 'Extreme' hem de 'Engelli Hız Etabı' kategorilerinde başarılı neticelere imza attı. Festivalin ilk günü olan cumartesi gününde yapılan 'Extreme' gösteri etaplarında Sapanca Off-Road Kulübü sporcuları Selahattin Seçgin ve Engin Arslan ikilisi, zorlu parkurlarda gösterdikleri performansla 'Extreme S2' klasmanında birinciliği elde etti. Osman Öztaş ve Sertan Tantan ekibi ise 'Extreme S1' klasmanında ikinci olarak podyuma çıkmayı başardı. Gün sonunda yapılan genel değerlendirmede Selahattin Seçgin ve Engin Arslan, 'Extreme Genel Klasman' üçüncülüğü kupasını da Sapanca'ya kazandırdı. Ekip üyeleri, araçların teknik dayanıklılığı ve sürücü becerilerinin ön planda olduğu bu zorlu etaplarda başarılı performanslarıyla büyük takdir topladı. Festivalin ikinci günü olan pazar günü gerçekleştirilen 'Engelli Hız Etabı' da büyük heyecana sahne oldu. Sapanca Off-Road Kulübü'nden Osman Öztaş ve Sertan Tantan, bu etapta da başarılı bir performans ortaya koyarak 'Buggy' klasmanında üçüncülük kupasını kazandı.

"Emeğin karşılığını kupalarla almak hepimizi çok mutlu etti"

Alınan 5 kupa ile elde edilen başarıyla gurur duyduğunu belirten Sapanca Off-Road Kulübü Başkanı Gökhan Özyazıcı, "Ekibimiz uzun zamandır hem araç hazırlıkları hem de sürüş antrenmanlarıyla yoğun bir tempoda çalışıyordu. Arnavutköy'de düzenlenen bu organizasyonda, bu emeğin karşılığını kupalarla almak hepimizi çok mutlu etti. Kulüp olarak sadece yarışmak değil, aynı zamanda dostluğu, dayanışmayı ve doğaya olan saygıyı ön planda tutuyoruz. Tüm sporcu arkadaşlarımı yürekten kutluyorum. Sapanca Off-Road Kulübü olarak, her yarışta hem mücadelemizle hem de centilmenliğimizle fark oluşturmaya devam edeceğiz" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
