Sapanca'da klasik otomobiller yarıştı

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, Klasik Otomobil Kulübü tarafından organize edilen Bahar Rallisi'nde start verildi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu takviminde yer alan ve Klasik Otomobil Kulübü tarafından organize edilen sezonun ilk klasik otomobil yarışı Bahar Rallisi, Sapanca'da bir otelin önünden start aldı. Yarışmacıların birer dakika arayla çıkış yaptıkları rallinin startını Klasik Otomobil Kulübü Başkanı Durgut Berberoğlu ve federasyon temsilcileri yaptı. Rallinin birinci gününde klasik otomobiller Sapanca ve Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki güzergahları tamamlayacak. İkinci günde ise Sapanca ve Sakarya Esentepe'de bulunan güzergahlar geçilecek. 85 yarışmacının katıldığı ralli yarın düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek.