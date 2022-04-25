Santini Queens of the Aegean Boostrace yarışında rotalar yenilendi

Hem yarış hem tatil konseptli Türkiye'nin ilk bisiklet yarışı olma özelliğini taşıyan Uluslararası Santini Queens Of The Aegean Boostrace'te rotalar yenilendi.

Marmaris'ten 29 Mayıs'ta start alıp Akyaka'da tamamlanacak bisiklet yarışı Santini Queens Of The Aegean Boostrace için kayıtlar devam ederken, bir yandan da rota ile ilgili düzenlemeler yapıldı. Kısa rota 80 km, uzun rota ise 145 km olarak güncellendi.

Yarışı organize eden Boost Sport Kurucusu Kerim Sükan, "Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilecek bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan dolayı çok mutluyuz, konseptimiz Türkiye'de bir ilk. Bisikletçilerin ilgisi çok güzel, yarışa 250'yi aşkın kayıt var şu anda. Başvurularımız 1 Mayıs tarihinde sona erecek" dedi.

Santini Queens Of The Aegean Boostrace Marmaris merkezden başlayıp, Marmaris'in destansı tırmanışlarında devam edip Gökova üzerinden Akyaka'da sona erecek. İki parkur olan yarışta sporcular 80 km'lik kısa veya 145 km'lik uzun parkuru tamamlayacaklar. Kısa parkura katılanlar 80 km'lik kısa parkurun sadece 8.5 km'si olan Kıran Tırmanışı etabında yarışacaklar. Uzun parkura katılanlar ise önce 10 km'lik Sarnıç ve 8.5 km'lik Kıran tırmanışında yarışacak. Parkurun diğer kısımlarında da yarışmacılar, Marmaris'in tadını çıkararak sürüşe devam edebilecek. Kraliçe etaplarının bitiş çizgisinin hemen ardından ise Boostzone yiyecek, içecek, dinlenme hizmetleri ve eğlenceler katılımcıları bekleyecek.

Kayıtlar 1 Mayıs 2022 tarihine kadar www.queenscycling.com adresinden yapılabilecek. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor