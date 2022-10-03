Şans eseri adım attığı hentbolda başarılarına başarı katıyor

Erkekler Hentbol Süper Ligi ekiplerinden Trabzon Büyükşehir Belediye spor'un Bolulu oyuncusu 21 yaşındaki Eray Karakoç, 13 yıl önce şans eseri adım attığı hentbolda başarılarıyla dikkati çekiyor.

Babası eski hentbolcu olan ve ilkokul 3. sınıftayken hentbol takım seçmelerine katılan Karakoç, tüm çabalarına rağmen takımda katılamadı. Bir süre sonra antrenmanı izlediği sırada o gün gelmeyen arkadaşının yerine oyuna giren Karakoç, hentbola ilk adımını attı. O günden beri hentbol sahalarında ter döken Karakoç, yaklaşık 13 yıldır hentbolda başarılarına başarı katıyor.

Erkekler Hentbol Süper Lig ekiplerinden Trabzon Büyükşehir Belediye spor'da da ikinci yılı olan ve İslami Dayanışma Oyunları'nda milli takım forması giyen Karakoç, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) elemelerinde forma giymek için gün sayıyor.

Başarısını sürdürmek için yoğun tempoda çalışan Karakoç, spor kariyeri yanında bir taraftan da Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'ndeki antrenörlük eğitimini sürdürüyor.

"Spor maceram güzel sonuçlarla devam etti"

Beşirli Spor Salonu'nda antrenman yapan Eray Karakoç, AA muhabirine, hentbolun hayatında birçok şeyi değiştirdiğini söyledi.

Çocukluğunun mahalle aralarında oynayarak geçtiğini dile getiren Karakoç, sonrasında hentbolla spor macerasının başladığını ve güzel sonuçlarla devam ettiğini belirtti.

Karakoç, uzun süre futbol oynadığını ifade ederek, "İkisinin arasında kaldım ve hentbolu seçtim. İyi ki de seçmişim." dedi.

Yaklaşık 13 yıldır hentbol oynadığına dikkati çeken Karakoç, "Trabzon Büyükşehir Belediyespor'a geçen yıl Bolu Seben Spor'dan transfer oldum. Geçen sene ilk Süper Lig maceramdı. Bu sene Süper Lig'de ikinci yılım." diye konuştu.

"Milli formayı taşımak, her oyuncunun sahip olmayı isteyeceği duygudur"

Karakoç, Konya'da düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları'nda görev aldığını da kaydederek, şöyle devam etti:

"Milli formayı taşımak her oyuncunun sahip olmayı isteyeceği duygudur. Benim açımdan güzeldi. 2024 Avrupa Şampiyonası elemeleri var. Oranın kadrosuna çağrıldım. Kendi adıma mutluyum."

Hentbolu tek iş olarak yapmak istemediğini dile getiren Karakoç, "Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 3. sınıfta antrenörlük eğitimi alıyorum. Antrenörlük ve yanında hentbolla birlikte geleceğimi kurmak istiyorum." dedi.

Karakoç, hentbol aşkının biraz da babasından kendisine bulaştığını ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Babam da eski hentbolcu ve 8 sene hentbol oynadı. Bana anlattığında o zamanlar babamı çok takım istemiş ama ailevi şartlardan dolayı gidememiş. En son İstanbul'dan bir kulüpten teklif almış oraya da gidemeyince 'Ben sanırım Bolu'dan çıkamayacağım' deyip spor hayatını bitirmiş. O yüzden en büyük destekçim babam ve ailem."